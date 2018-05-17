密碼寫在提款卡上 帳戶遭賊盜領一空

2018年05月17日 16:35 中時 王文吉

39歲朱嫌剛假釋出獄，與友人合組「黑白雙煞」，分騎黑色、白色機車行竊。（王文吉翻攝）

警方於嫌犯住處搜出作案用衣物、變造號牌及贓款等證物。（王文吉翻攝）

從天上掉下來的密碼！2名竊嫌日前分乘黑色、白色機車，流竄中部竊取汽機車內的財物，兩人在大雅區偷到1張提款卡，依上頭數字，領走19萬餘元，隨後又在潭子偷皮包，依證件上的生日，破解提款卡密碼，又盜領20萬元。警方循線逮捕李、朱等2嫌，訊後依偽造文書、竊盜、加重竊盜等罪嫌移送地檢署偵辦。

本月3日上午8點多，大雅區王女向警方報案，稱汽車車窗遭人打破，車內財物不翼而飛，個人帳戶被盜領19萬餘元；不多久，潭子區紀女也向報案，稱她機車置物箱被撬開，除財物失竊外，個人帳戶20萬元也被盜領一空。

警方以車追人，查出嫌犯為2名男騎士，兩人鎖定目標後，不到10秒即得手並逃離現場，且全程均帶安全帽及口罩，除在大雅、潭子犯案，又轉往沙鹿、龍井等地行竊。警方過濾上百支監視器，發現兩嫌從北部騎乘懸掛失竊車牌的機車流竄犯案，最後逃逸至彰化市並將機車掛上原車牌藏於巷弄中，再逃回北部避風頭

嫌犯為掩人耳目，大費周章向友人借機車，在偷車牌懸掛後犯案（王文吉翻攝）

嫌犯作案時穿著的外套。（王文吉翻攝）

警方鎖定剛假釋出獄的33歲李男及39歲朱男涉有重嫌，11日展開收網行動，先於新北市新莊區旅館內拘提主嫌李男到案後，15日下午另在桃園市平鎮區拘提朱男到案，共查扣現金1萬4000元、作案用衣物、變造號牌2面等贓證物。

李嫌向警方表示，他打破汽車車窗後，從車內遺留的皮包發現1張提款卡，上頭有1組數字，拿到提款機一試，果然是密碼，就將餘額提領一空，另外在機車置物箱內，偷走證件及提款卡，他依生日破解，也領走一筆錢，全用於喝酒玩樂。警訊後依偽造文書、竊盜、加重竊盜等罪嫌移送台中地方法院檢察署偵辦。

(中時 )