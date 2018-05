「奶油田」今年升級雙日 馬汀蓋瑞克斯、KSHMR來台開趴

2018年05月17日 16:05 中時 潘鈺楨

英國經典派對品牌「Creamfields」 (奶油田) 去年12月首度來台,在英國製作單位的支持下,今年成功升級為雙日活動,重金邀請到2015年世界百大DJ第一名、號稱「派對群眾遙控器」的比利時兄弟檔Dimitri Vegas & Like Mike,以及蟬聯2016年和2017年世界百大DJ冠軍的「國民老公」馬汀蓋瑞克斯(Martin Garrix)同場獻技。此外還有KSHMR、W&W、Timmy Trumpet等數十組國際超人氣DJ一同共襄盛舉。

蟬聯兩屆DJ Mag 世界百大DJ第一名、擁有電音界「國民老公」封號的高顏值小鮮肉馬汀蓋瑞克斯,不僅是史上最年輕的世界百大冠軍得主,更在臉書及instagram兩大社群媒體分別擁有1500萬的粉絲。除了坐擁超高人氣之外,音樂創作實力也是有目共睹,他在2013年以「Animals」一曲大開知名度,登上歐洲多國的音樂排行榜前三名,成為世界知名電子音樂平台Beatport最年輕的冠軍DJ,其個人在YouTube上點擊破億金曲也高達十首,全球最大音樂串流平台Spotify上亦有多首歌曲點聽次數破億。馬汀蓋瑞克斯近年以「Scared to Be Lonely」及「In The Name of Love」兩首成功結合電子音樂及流行音樂的金曲再登巔峰,成為世界各大國際電子音樂節的壓軸主秀,2016年得到世界指標性音樂獎「MTV歐洲音樂大獎」的「最佳世界舞台表演獎」並連續兩年得到MTV歐洲音樂大獎「最佳電子音樂人」殊榮。

來自比利時的兄弟雙人組DJ Dimitri Vegas & Like Mike於2015年奪得DJ Mag世界百大DJ第一名,2016及2017年則穩坐第二名,火紅程度與馬汀蓋瑞克斯不分軒輊。他們製作了多屆全球指標電音盛宴Tomorrowland的年度主題曲、2015年混音超賣座電影《華爾街之狼》的「垂心歌」「The Hum」,一舉成為派對必播歌曲並登上Beatport排行榜第一名,他們同年還獲得MTV歐洲音樂大獎的「最佳比利時藝人」獎項。今年3月底剛推出新歌「The House of House」的兩人一向以帶動氣氛聞名,因此被稱為「派對群眾遙控器」。

曲風充滿中東色彩的超人氣DJ KSHMR去年奶油田時氣勢磅礡又感動人心的壓軸演出深植人心,相當受台灣電音粉絲們喜愛,今年再次造訪台灣並首次以LIVE set演出的形式登上台灣的舞台。世界百大DJ排名第12的KSHMR,三月時於國際指標性電音祭Ultra Miami現場演出時,釋出多達7首的未發佈單曲,而甫推出的新歌「Gladiator」,曲風與以往不甚相同,令人相當期待。

有「派對國歌製造機」之稱,以橫跨Big Room、EDM及Trance曲風聞名的荷蘭電音雙人組W&W,一向是電音迷參加音樂節的心頭好名單之一, 2010年至今已連續八年進入世界百大DJ排行榜,2017年則佔據排名第14的位置,許多世界知名DJ的歌曲都曾被他們操刀改編,賦予全新風格後再詮釋演出,往往都造成一股「老歌新聽」的風潮。

今年奶油田的另一大亮點則是來自澳洲、以現場演奏小號搭配DJ打碟而聲名大噪的「瘋狂派對藝術家」Timmy Trumpet!近年竄紅的他已有兩首轟動電音市場的「派對國歌」「Freaks」及「Party Till We Die」,去年登上Tomorrowland主舞台演出後,技巧純熟且充滿爆發力的的現場演繹,讓世界各地的電音迷們口耳相傳,因此成為了Tomorrowland YouTube官方頻道演出影片點閱率最高的DJ,收看次數超過1400萬次。

除了上述五組重量級超人氣DJ外,「Creamfields Taiwan 2018」還邀請了目前世界百大DJ第75名的「熱帶浩室鮮肉」Sam Feldt、第78名的「重拍大帝」Carnage、美國姐妹檔克魯威拉樂團(Krewella)、首次來台演出,創作出「2015年播放次數最多的電子舞曲」《Deep Down Low》的Valentino Khan、另外,以Purple Haze為名發展Trance風格的知名DJ Sander van Doorn、常駐ASOT演出且被譽為澳洲第一Trance DJ的MaRLo、經典名曲《Light》的Trap製作人兼DJ SAN HOLO、世界百大女DJ(Top 100 DJanes)第29名的MATTN,以及亞裔電音新星Justin OH等都將加入奶油田的演出行列, 完整DJ陣容則將於近期釋出。

今年奶油田不只升級為兩天活動,DJ演出風格類型也更加全面及多元化,除近兩年蔚為風潮的Trap、Hardstyle曲風外,其他如EDM、Big Room、Trance、Progressive House、Tropical House、Future House、Bass、Hip hop等風格,一應俱全通通到位,勢必可以滿足愛好不同曲風的電音樂迷胃口。

門票將於5月19日下午15:28於tixcraft拓元售票系統發售,票種分為單日GA票、單日VIP票、雙日GA票及雙日VIP票(預售)。早鳥單日一般GA票為2,800元、早鳥單日VIP票3,800元、早鳥一般GA雙日票為5,040元;預售單日一般GA票3,400元、預售單日VIP票為4,200元、預售雙日GA票為6,120元、預售雙日VIP票為7,560元;單日現場一般票GA為4,000元、單日現場VIP為 5,000元,將於演出前十天公布是否販售。售票相關詳情請見www.facebook.com/creamfieldstaiwan/

