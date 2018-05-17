假員工遇上「曾老闆」 酒駕男謊言被戳破GG了

2018年05月17日 16:27 中時 林雅惠

尤姓男子酒後騎重機車上路，還違規闖紅燈左轉遭警方攔停，尤男拒絕受檢竟加速逃逸進入一間亞克力工廠，警方在廠內攔下他實施酒測，尤男辯稱是該工廠員工，為了趕上班才闖紅燈，如被老闆發現他酒駕而被移送，該怎麼辦？正好該工廠曾姓老闆上前關切，當場戳破尤的謊言，因尤酒測值為0.42MG/L，員警訊後依公共危險罪嫌送辦。

高雄市湖內警分局砂崙派出所所長林政憲於16日下午執行巡邏勤務，於茄萣區莒光路三段與中正路三段路口上見一輛普重機車紅燈左轉由東往西轉南疾駛而來，警方見狀立即拿指揮棒示意要他停車。

該機車駕駛不但不理會警方，反加速逃逸進入一間亞克力工廠，警方驅車尾隨終在工廠內將該部機車攔停，於進行盤問時發現55歲的尤姓駕駛身上散發濃濃的酒味，經實施酒測，酒測值為0.42MG/L。

警方取締過程中，尤姓駕駛辯稱自己是該間亞克力工廠的員工，為了趕上班所以才闖紅燈，若被老闆發現他酒駕而被移送法辦，看要怎麼辦？等說詞，企圖想博取警方同情免遭取締法辦的命運。

正在此時，該亞克力工廠曾姓老闆因對酒駕男無故闖入工廠一事上前關心，警方當場詢問曾老闆該男子是否為他員工，老闆說不是，當場戳破尤男謊言，尤男涉公共危險罪嫌，當場被逮捕、訊後移送法辦。

(中時 )