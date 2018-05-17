大學申請入學放榜 新竹女中6女上醫系

2018年05月17日 16:12 中時 陳育賢

大學個人申請與繁星推薦入學17日放榜，新竹女中表現亮眼，計有包括學測考滿級分獲錄取陽明醫大醫學系的方星懿等6人上醫學系，其中獲錄取馬偕醫學院醫學系的彭韻致因從小在牙醫師父親的耳濡目染下，也立志要當1位懸壺濟世的醫師，而且是少見的女外科醫師。

新竹女中此屆獲上醫學系的包括滿級分的方星懿、語言資優班的周明瑜兩人都上陽明醫學系，2位數理資優班的劉宛瑜、鍾孟諭，分上長庚大學醫學系與中國醫大中醫學系，上中國醫大醫學系的彭昱溱以及馬偕醫學院醫學系的彭韻致。

彭韻致說，爸爸在醫學學成後回到家鄉新竹縣竹東鎮當牙醫，她從小耳濡目染看著爸爸為病人醫治牙病，懂事之後，更常跟著父親到世光教養院甚至尖石後山的司馬庫斯為老人家與後山居民義診。

如此背景讓她了解到偏鄉甚至山區醫療資源真的非常貧瘠，當地人有病也無像住在城市的人一樣，走幾步路或坐個車就可看病，因此他們只能隱忍，最後忍出無法挽救的病症，非常可憐，因此自己也希望當醫師，未來跟爸爸一樣到偏鄉為居民義診。

而她認為做個外科醫師，能夠醫治或是醫療的面向更為寬廣，加上自己對解剖很有興趣，因此未來想當個心臟外科或神經外科醫師。

她說，自己也不知為什麼，就是不會懼怕血或動物組織，平常的生物解剖是她最喜歡的1門課程之1，包括醫學的影集與小說她都非常喜愛，希望未來能成為個令人敬佩的外科女醫師。

周明瑜表示，因自己是雙胞胎的試管嬰兒，深知當年爸媽苦心想要BABY的心情，因此未來想當婦產科醫師，並朝生殖醫學方向努力。

方星懿則是國中就因喜愛醫學，而就讀私校的醫學實驗班，此次學測考滿級分，終於如願上醫學系，喜歡小孩的她未來希望當小兒科醫師；鍾孟諭則是因考上中國醫大的中醫學系，未來可中、西雙修，融合中、西醫對症下藥。

此外，新竹女中學生在其它科系也都相當出色，其中台大就上了25人，科系則是相當廣泛，從電機、化工、法律、政治、財經、外文，加上清、交、成、政與醫學系，計有133人獲錄取。

(中時 )