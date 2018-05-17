春螢近尾聲！「火金姑」耍浪漫、平溪這裡有亮點

平溪賞螢。（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

初夏來臨，螢火蟲大爆發！媲美浪漫星空！每年4月中旬至6月是新北市賞螢最佳季節！隨著夏天的腳步愈來愈近，春天螢火蟲季也漸漸接近尾聲，還沒來得及去賞螢的朋友，趕快抓緊時間，隨著「新北市賞螢全攻略」探訪新北最佳的賞螢景點。

農業局表示，新北市持續推動友善田園及生態保育工作，來增加螢火蟲的棲地，使境內都能發現螢火蟲的蹤跡，也造成了一股賞螢風潮，如新店和美山步道、三峽安坑里、平溪老街都是很熱門的賞螢景點，還未追逐螢光的朋友，不妨在夜裡出遊，來看看這漫天飛舞的嬌客。

而民眾如果到訪平溪，可以發現路燈包覆紅色玻璃紙，這是因為紅色光頻對螢火蟲求偶行為干擾最少，同時也不會影響到夜間用路人行車或走路的安全，因此來平溪賞螢也可看看這特殊的景觀。

農業局也提醒民眾，賞螢時要謹記不喧嘩、不捕捉、不以燈光直射螢火蟲，以及沒有光害的「三不一沒有」原則，攜帶手電筒則要以紅色玻璃紙罩住，以免干擾螢火蟲活動。另外，賞螢期間請注意自身安全，並最好結伴同行，避免發生意外。心動不如馬上行動，還沒看到螢火蟲嗎，趕快上新北市政府農業局網站查詢「新北市賞螢全攻略」，把握初夏最後的時間，一起欣賞點點螢光哦。

(中時電子報)

平溪路燈包紅色玻璃紙。（新北市農業局提供）
中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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