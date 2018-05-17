綠營自提台北市長 蘇貞昌：有強棒會讓選民更有期待

2018年05月17日 16:52 中時 葉書宏

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（17日）下午3時許參加與市議員的「聯合競選總部總幹事會議」。（葉書宏攝）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（17日）下午3時許參加與市議員的「聯合競選總部總幹事會議」。（葉書宏攝）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（17日）下午3時許參加與市議員的「聯合競選總部總幹事會議」。（葉書宏攝）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（17日）下午3時許參加與市議員的「聯合競選總部總幹事會議」。（葉書宏攝）

民進黨台北市長選舉決定自提人選，與現任台北市長柯文哲分道揚鑣，對於台北市是否將派出強棒，民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（17日）表示，選舉就是看候選人，有強棒會讓選民更有期待，希望每一個地方都是最符合選民期待的人選，都能勝選。

蘇貞昌今（17日）下午3時許參加與市議員的「聯合競選總部總幹事會議」，他表示，台北市長人選讓中央去傷腦筋，就是把新北選好最重要，要讓新北市民的未來更好；人選問題黨中央運作很久了，他們都是慎重考慮。

針對總統府祕書長陳菊提到，新北機車族汙染比深澳電廠嚴重；對此，蘇貞昌表示，陳菊沒有壞意，她其實是在講各種方面的問題，騎機車上下班也好、出入也好，都是很辛苦的事，如果有汽車可以開，何必騎機車；如果新北不缺電，何必建電廠。

蘇貞昌表示，一定要讓新北的大眾運輸更好、讓現在辛辛苦苦騎機車的朋友們，能夠也有更方便的大眾運輸工具可以用；他細數自己當縣長時，設立很多百貨公司在新北，那當年台北縣的孩子要考大學，都還要進入台北市，台北縣連個大學考場都沒有，台北縣之所以有大學考場，也是當年自己為新北的孩子爭取到的；所以在地工作、在地消費、在地應考，讓新北更好，讓出入更方便，這才是解決問題的關鍵。

針對侯友宜堅持反對深澳電廠，蘇貞昌表示，要有肩膀、要有擔當、要顧及到全面；不能要電，但不要電廠，要吃雞蛋，但雞不能拉屎；想做首長的人、做市長的人，一定要有肩膀，要能照顧到每個人，要能照顧到每一個產業，希望不但要有電，而且還要不汙染。

(中時 )