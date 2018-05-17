西班牙遣送2台嫌赴陸 法務部聯繫大陸卻「已讀不回」

西班牙遣送台籍詐欺嫌犯到中國大陸，法務部聯繫陸方遭「已讀不回」。（本報系資料照）

友善列印
中時

219名台籍電信詐欺犯前年12月在西班牙被捕，西國依國家法院裁判、大陸和西國引渡條約，已於本月12日將2嫌移交大陸，法務部17日表達遺憾，表示法務部曾請大陸通報，但無奈陸方「已讀不回」，並呼籲西班牙正視大陸人權及法制疑慮，勿再同意將台嫌移交大陸。

法務部認為，依國際法管轄競合分配原則，將犯罪份子引渡至最有效達成訴追犯罪目的地追查，才能將幕後份子繩之以法，法務部在本案發生後，隨即向西國提出司法互助請求，迄今未獲回復，造成後續追查受阻。

法務部說，涉案台人在西國羈押期間，外交部、駐西班牙代表處全力設法確保台嫌訴訟權利保障，部分台嫌透過律師向西班牙憲法法院尋求救濟，外交部也責成駐西國代表處持續提供協助，呼籲西班牙正視大陸人權及法制疑慮，勿再同意將台籍疑犯移交大陸，以符合歐盟基本權利憲章與歐洲人權公約的規範。

法務部強調，只有國際及兩岸共同合作偵辦，才能有效打擊跨境電信詐欺，也籲請大陸與我交換相關情資及證據，雙方共同合作偵辦，使兩岸人民免受電信詐騙。

此外，針對已被引渡至大陸的台嫌，目前人身自由受到限制，法務部本月12日以電話簡訊要求大陸應儘速依據兩岸共打協議規定，就台嫌人身自由受限制事項儘速通報我方；5月15日以正式聯繫公函要求陸方履行人身自由限制通報並協助家屬探視，可惜尚未接獲陸方通報。

(中時 )

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