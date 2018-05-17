驚！「天花」若被重製為生化武器！全球恐成人間煉獄

2018年05月17日 16:21 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

比恐攻更恐怖！如世紀殺手病毒「天花」若被重製為生化武器，人類未來會怎樣？

近來全球各地麻疹疫情頻傳不斷，只要一人染病就有可能禍及千人，疫情範圍快速擴散，不禁令人聯想起人類史上最可怕的疾病–天花。天花，以致死率30%和高傳染率讓人聞之色變，更被稱作「殺人怪物」，光是二十世紀就有五億人死於天花，比所有因戰爭死亡的人數加起來還多，所幸於1980年正式被撲滅，成為人類史上第一個從自然界根除的病毒。

近年來，恐怖攻擊事件頻傳不斷，2001年美國炭疽桿菌攻擊事件更導致5人死亡、17人被感染，為美國史上最嚴重的一次生物恐攻。（Discovery頻道提供）

不過近年來，恐怖攻擊事件頻傳不斷，2001年美國炭疽桿菌攻擊事件更導致5人死亡、17人被感染，為美國史上最嚴重的一次生物恐攻。伴隨著現今科技及生物學的進步，不禁也讓專家學者提出警告，天花病毒很有可能人工合成及製造，並被當成生化武器散播恐攻，昔日天花噩夢恐再度捲土重來、壟罩全球…。

天花病毒入侵人體後會有14天的潛伏期，潛伏期間不會有任何病癥，病發初期會開始發燒、起紅疹，紅疹多分布在臉上以及四肢的末端，呈現離心性的分布，並漸漸形成水泡、膿疱。（Discovery頻道提供）

世紀殺手病毒：天花「體無完膚」堪稱人間煉獄

天花又被稱為是人類最大的殺手，它的傳染率極高，在17世紀每10個人就有1位死於天花，只要曾與天花病人之間接觸，或經由口腔飛沫散播吸入天花病毒，就有很高的機率會感染、發作。天花病毒入侵人體後會有14天的潛伏期，潛伏期間不會有任何病癥，病發初期會開始發燒、起紅疹，紅疹多分布在臉上以及四肢的末端，呈現離心性的分布，並漸漸形成水泡、膿疱。輕微感染者大概只有十幾處病灶，但是重症患者幾乎佈滿全身，病灶甚至會出現在喉嚨、肺部食道、胃部、腸道，只要患者一移動，身上的膿泡就會開始流血、流膿，「體無完膚」的病狀堪稱如入人間煉獄。天花所帶來的死亡和苦難遠超過人類史上其他傳染病，即便大難不死也不算幸運，因為當結痂痊癒後，褪色的疤仍會像被詛咒般的印記佈滿全身…。

英國醫師愛德華金納意外發現牛痘竟能令人對天花產生免疫，並提出了預防接種概念，利用牛痘疫苗徹底消滅天花，成為拯救最多人類生命的醫生。（Discovery頻道提供）

人類史上第一個從自然界根除的病毒牛痘疫苗徹底消滅天花

正當全世界被天花病毒橫掃肆虐，人類陷入了前所未有的恐慌與絕望，英國醫師愛德華金納意外發現牛痘竟能令人對天花產生免疫，並提出了預防接種概念，利用牛痘疫苗徹底消滅天花，成為拯救最多人類生命的醫生。愛德華金納長年在鄉下行醫，當時正值天花肆虐時代，他以細微觀察力發現日常在農場接觸乳牛乳房的擠奶女工，感染天花的機率似乎遠低於其他村民，因此他作了大膽的假設，推測牛痘與天花可能存在著某種關連。而為了證實理論，愛德華金納更找來一名八歲男孩，將牛痘的膿液刮進男孩的手臂，幾天後男孩身上長了一些水泡，但發燒生病兩天後病情就好轉了。於是接下來測試男孩對天花有沒有抵抗力，他試著讓男孩感染天花，發現男孩並沒有感染上天花，牛痘疫苗從此問世，拯救了全世界無數人類的性命。

1958年世界衛生大會成立天花根除計畫，由世界衛生組織與美國流行病學者韓德森領軍的醫療小組，帶著牛痘疫苗深入世界偏遠角落（Discovery頻道提供）

人造天花病毒恐成生化武器？像不定時炸彈般一觸即發

其實早在16世紀時，天花就曾被當過生化武器使用，歐洲人入侵南美洲時，帶入了天花病毒，雖然不是本意，但天花的攻擊力比軍事武器還要強大迅速，使南美洲的印地安人死傷慘重，人口銳減，誰也不會想到印加帝國的輝煌歷史竟結束在外來病毒的手上。

儘管現今自然界中的天花已被人類撲滅、徹底消失超過30餘年，目前只有在俄羅斯及美國的疾管局與最高安全實驗室持有自然界的天花病毒，但近年來陸續有消息傳出，其它國家手中也握有天花病株。伴隨著現今科技及生物學的進步，病毒現在也已可人為合成及製造，且製造門檻低，若有心人士加以設計改造病毒、誘發基因突變，甚至製成生化武器惡意散播，屆時天花噩夢恐將捲土重來，現有疫苗皆藥石罔效、人類將再陷世紀恐慌…。

人類與天花的這場戰役，似乎還沒有真正結束…但不管是已滅絕的天花病毒，還是現今肆虐全球的茲卡病毒、SARS、伊波拉病毒，最重要的是，當新興疾病來臨時，人類已做好應對的準備了嗎？

Discovery頻道全新節目《殺手病毒》將於5月19日起每週六晚間11點首播，以紀錄片手法，結合歷史畫面、動畫及疾病防治相關學者的訪談，從有趣的科學角度和引人入勝的故事，聚焦普通感冒、流感、天花、愛滋病和伊波拉等各種病毒。《殺手病毒：天花》中更採訪了曾領軍天花根除計劃的韓德森，還原昔日天花病毒在人類歷史中帶來的災難、根除的過程，以及對未來可能造成的威脅。

(中時電子報)