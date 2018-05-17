宜縣辦救災演練 新技術亮相

2018年05月17日 16:46 中時 胡健森

宜蘭縣政府消防局17日舉行「宜蘭縣107年全民防衛動員暨災害防救（民安4號）演習」，動員大批人力，演 練狀況相當逼真。（宜蘭縣政府消防局提供）

在極端氣候下，突如其來的天災也造成越來越嚴重的災情，根據統計，宜蘭縣每年發生的有感地震超過300次，有鑑於年初花蓮大地震造成重大災情，宜蘭縣政府消防局17日舉行「宜蘭縣107年全民防衛動員暨災害防救（民安4號）演習，模擬宜蘭縣牛鬥斷層發生規模6.5的強震，在救災期間又遭遇梅雨引發水災及土石流等複合式災情，共動員約60個機關、單位或團體，超過700名人員參演，演習過程十分逼真，盼能在平時做好充分準備，真的遇上重大天災時能減少人命傷亡及財物損失。

這場災害防救演習上午先在羅東國中進行兵棋推演，下午轉往羅東後火車站前展開綜合實作演練，以各項假定的狀況實際驗證各單位災害應變可行性，另外也模擬因全縣受創嚴重，協請新北市政府、臺北市政府及國軍出動搜救犬及搜救器材協助進行各項救援任務。

此次演習還有1個全國首創的演練項目「建築物室內影像運用」正式亮相，縣消防局表示，這項技術是消防局平時在供公眾使用的建築物內拍攝室內影像，並建檔在指揮中心內，遇有災害便可即時提供指揮人員，確切了解建築物的災前影像，即時輔助救災人員找尋火點，並了解現場有無特殊危害物，以確保消防人員生命安全。

宜蘭代理縣長陳金德表示，近年來全球各地陸續傳出大規模地震，造成重大人員傷亡及損失，根據日本仙臺「世界減災會議」結論，「建構國家與社區的災害回復力」已經是全世界議題，宜蘭縣將與世界接軌，致力於降低災害風險以及建構耐災能力的承諾，推動永續發展，也期望透過實兵演習，未來在面對日益嚴重的天然災害時，政府機關及縣民都能快速應變，減少災害帶來之人命傷亡及財物損失。

(中時 )