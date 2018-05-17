彰縣二林高中拳擊隊世界賽「打」金牌

2018年05月17日 16:57 中時 鐘武達

二林高中拳擊隊選手代表「中華．台北」遠征2018世界中學生運動會勇奪2金1銅，縣議員謝彥慧（左二）．二林鎮長張國棟（左三）17日專程到校祝賀。（鐘武達攝）

二林高中沒有拳擊館，學生都必須戶外練習，很克難。（鐘武達攝）

2018世界中學生運動會，「中華．台北」在拳擊賽勇奪2金1銀5銅，其中2面金牌與1銅牌是來自二林高中的國手蔡瑞智、洪諭玫（女）與張駿斌所「打」造，他們17日接受鎮長張國棟 、縣議員謝彥慧與師生們的熱情祝賀，大家豎起大姆指稱讚是「台灣之光」。

校長劉燕饒指出，「2018世界中學生運動會拳擊賽本月2至9日在摩洛哥舉行，「中華．台北」7名國手出戰，其中二林高中的蔡瑞智、洪諭玫雙雙成功鍍金，相當難得。

蔡瑞智曾經擔任「106全中運」宣傳主角，行銷彰化，擁有輝煌的實戰經驗與戰績，連續3年在總統盃、中上盃賽事都是前3名。他說，105年度總統盃時一度因受傷陷入低潮，但幾經教練與父親鼓勵，終才重整旗鼓在106年度總統盃奮戰奪冠。這次世界中學生運動會技壓全場拿到個人冠軍，也是他生涯中的第1面世界金牌。

女將洪諭玫，國1才開始接觸拳擊，一路走來雖然受傷不斷，還曾一度想放棄，這次在世界賽為自己締造最佳戰績，她激動地說「真是苦盡甘來」。

另外，今年在泰國舉辦的「2018亞洲青年男子暨女子拳擊錦標賽」，二林高中的洪有勝代表參賽榮獲第5名，也為自己拿到「2018世界青年拳錦標賽」的入場券。

劉燕饒表示，二林是台灣拳擊運動的發源地 ，更是培育拳擊選手的搖籃，將積極爭取在二林高中興建「拳擊館」，期許為國家培育更多拳擊人才。

(中時 )