裸照遭外流！網紅認遭威脅摸私密處「不從會被性侵」

Youtuber楊麗媛淚訴被威脅拍裸照。(圖／翻攝自楊麗媛臉書)

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中時電子報
／綜合報導
楊麗媛曝3年前被性騷。(影／取自楊麗媛臉書)

南韓成人網站日前爆出大規模裸照外流事件，受害者擴及模特兒、網紅，甚至還有偶像女團成員，近日一名擁有17萬訂閱的Youtuber楊麗媛（音譯），也是不雅照流出受害者，她透過影片，將自己3年前遭脅迫拍攝的過程說出，並希望不要再有下個受害者。

楊麗媛透露3年前她懷抱著星夢，某天遇到一個自稱「室長」的人，自稱可以免費她幫忙拍照並引薦，所以她就答應去工作室拍照，想不到進去隱密房間後，裡面站了20多名男性工作人員，並叫她去換上可以看到性器官的曝露服裝，她拒絕拍攝，卻被對方威脅，若不從就要提告賠償，因為擔心家裡付不出違約金，只好答應拍攝。

不過拍攝過程中，這些工作人員以教導姿勢為由，不斷對她上下其手，摸她胸部和私密部位，還有人叫她把手指放進自己下體，她不敢反抗，因為怕不照做的話，可能會被強暴，為了不要被性侵，只好乖乖聽話，而她先後被威脅拍了5次照片，除了要忍受性騷擾外，還要擔心照片被曝光，每天都活在痛苦下，甚至有想死念頭。

而最讓她崩潰的是，照片被外流後，她收到不少網友的嘲諷，罵她「妓女」，還傳截圖給她男友，讓她忍不住淚崩，害怕家人和男友用異樣眼光看她，現在她選擇勇敢站出來，說出自己經歷，是男友鼓勵她的，她也希望就算沒辦法抓到這些壞人，至少能阻止他們繼續犯案。

(中時電子報)

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