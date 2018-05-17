基隆囝仔返鄉創立手工鞋工作室 用愛照顧鄉親雙腳

「基隆囝仔」宋之凡自創「Monazu新創手工鞋」，打造出環保舒適又新潮的手工鞋，並學成返鄉創業，開設工作室，希望藉此回饋鄉親，照顧大家的雙腳。（張穎齊翻攝）

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「基隆囝仔」宋之凡自創「Monazu新創手工鞋」，打造出環保舒適又新潮的手工鞋，並學成返鄉創業，開設工作室，希望藉此回饋鄉親，照顧大家的雙腳。（張穎齊翻攝）

「基隆囝仔」宋之凡習得時尚設計後，自創「Monazu新創手工鞋」，打造出環保舒適又新潮的手工鞋，並學成返鄉創業，開設工作室，照顧鄉親的雙腳。而基隆市環保局19日將在海洋廣場舉辦低碳樂活分享活動，宋之凡也會到場擺攤，誠摯邀請鄉親一同來共襄盛舉，支持文創。

宋之凡表示，當天受邀展示自己親手研創的新創手工鞋，同時與現場來賓一起體驗「鳥嘴鉗」的使用，進行「環保餘布對對碰」闖關活動，藉由做手工鞋的簡單工具及材料宣導「回收」、「分類」、「愛地球」的環保觀念，歡迎市民踴躍到「Monazu」新創手工鞋攤位試穿兼具溫度與品味的健康樂活舒適鞋。

宋之凡說，大學畢業服完兵役後，帶著夢想到台南府城找最好的製鞋師傅，經過3年學成創產「Monazu新創手工鞋」，最想的就是做出適合每一個人的好鞋，真的很感謝去年10月基隆產業博覽會及今年4月童話藝術節到現場支持他的鄉親及朋友，讓他決定帶著Monazu新創手工鞋回鄉成立工作室。

「希望實現夢想、回饋家鄉！」他說，希望許多基隆之子也能跟他一樣，帶著夢想回鄉創業，與他一同攜手實現夢想、回饋家鄉，共創健康樂活的港灣城市，提升市民的生活品質，營造快樂幸福的基隆市。

「Monazu新創手工鞋」21日至23日上午11點到下午6點也將會在海洋大學X型廣場風雨走廊展售，6月9日至6月10日會到香港九龍「JCCAC手做市集」展售，宋之凡說，歡迎將訊息分享，並到場試穿選好鞋，為自己找到適合自己的Monazu，讓基隆文創之子真心用愛照顧鄉親的雙腳。

(中時 )

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