西班牙遣送2台人至中國 我表嚴正關切

2018年05月17日 16:48 中時 陳建瑜

外交部今表示，我219名國人在西班牙涉及跨國電信詐騙案，西班牙政府已決定同意法院判決，依西班牙與中國引渡條約於11日將其中我2名國人遞解中國，外交部對此表達嚴正關切及強烈遺憾。

外交部指出，外交部及駐西班牙代表處於本案事發後，除協助涉案國人聘請律師保障權益及提供相關協助外，並已多次向西班牙政府表達將國人遣返我國以利國內司法機關偵處的立場，亦將利我的法律意見書送請西國外交部及司法部等機關參用。

外交部說，西國法院雖係依法律程序審理中國的引渡請求案，但中國政府強力介入施壓，外交部對於西國內閣會議同意將國人引渡至中國的決定，已責成駐西班牙代表處即洽西國政府立即停止後續引渡作業，並繼續爭取西國政府將其餘國人交予我國，以利我司法機關依法處理。我政府呼籲西國政府秉持人道精神及人權原則，就本案與我方進行司法互助合作。

外交部表示，此案西班牙法院已就全數涉案國人做出同意引渡至中國的判決，後續西國內閣會議所做的最後決定可能與法院相同，對此結果不容樂觀。即使如此，外交部及駐西班牙代表處仍將持續提供必要協助，以維護國人應有權益，並將續派員赴西國看守所探視及協助家屬聯繫等事宜。

外交部表示，將持續協助我檢警機關建立跨國合作平台，積極與各國共同合作打擊電信詐騙及各類犯罪案件，以全力杜絕跨境電信詐騙案件，並呼籲國人切勿在國外從事任何不法，以免觸犯當地法令，遺憾終身，並損害國家形象。

(中時 )