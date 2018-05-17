飛特立航空擴大醫療機隊　全亞洲即刻救援

2018年05月17日 18:00 中時 陳祐誠

飛特立航空擁有全台最龐大的醫療專機機隊。（陳祐誠攝）

看準台灣民眾出國頻率增加，海外緊急醫療服務需求跟著升高，擁有國內最大私人機隊的飛特立航空，擴大既有的醫療專機機隊，4架專機部署於台灣與泰國，航程擴及全亞洲，24小時待命無縫救援。

根據交通部觀光局統計，近6年台灣民眾出國人次成長超過50％，去年突破1500萬人次；然而，去年國人在海外遇意外事故的通報，較前年成長近百件，因交通事故、意外或疾病向駐外使館申請海外急難救助的案件達465件，較前年成長7％。

飛特立航空成立於2012年，擁有Legacy 600、Hawker 400XP與Hawker 800醫療專機，分別部署於台北及泰國，6年來緊急醫療救援服務（含轉送）案件量累計已超過4500件，其中醫療專機國際轉送案件逾250件，執行經驗豐富。飛特立去年重新裝修Legacy 600、引進Phenom 300壯大醫療專機機隊，繼續建構台灣規模最大的緊急醫療救援機隊。

飛特立航空董事長楊宿智表示，自己20多歲到美國創業，自己也是在那段時間接觸航空領域，取得飛行執照，後來更完成開飛機載家人環遊世界的目標；後來成立飛特立航空，做商務專機與醫療專機，他認為既完成對飛行的夢想，也能盡到社會責任。

楊宿智介紹，Legacy 600是目前唯一能負擔2個擔架的機型，Hawker 400XP雖然只能負擔1個擔架，卻是執行最多緊急醫療任務的飛機，這2架飛機目前以台北為基地。Hawker 800則以泰國曼谷為基地，看準東南亞旅遊興盛，且小島較多、交通不便，有發展空間。最新引進的Phenom 300，正等待通過民航局的驗證，預計6月投入離島醫療後送，並以金門為基地。

飛特立航空指出，公司不僅能協助安排國人回台診治，執行案件也包含其他國家的患者。根據飛特立的統計，台籍與國際患者的比例約為45比55，傷患以40至64歲為大宗，高達7成的傷患屬於突發疾病與意外，主要病因包含心臟、腦部血管相關疾病以及骨折。除了寒暑假與連假等旅遊旺季，易引發心血管疾病的換季時節亦是緊急醫療服務的需求高峰。

(中時 )