土城莒光四村停車場槍殺案 槍手林楊峻判無期徒刑

2018年05月17日 17:06 中時 陳俊雄

綽號「一輪ㄟ」的土城地區地方角頭黃義倫疑因涉入約10億元土方利益，2017年6月前往土城莒光四村停車場取車時，遭槍手林楊峻近距離開槍擊斃。新北地院依殺人罪判林楊峻無期徒刑、褫奪公權終身，負責接頭買凶殺人的謝龍宇14年徒刑、天道盟同心會土城分會成員李尚哲15年徒刑。

曾因槍砲、販毒入獄多年的黃義倫，2016月出獄後疑因急欲壯大勢力，得罪地方勢力的同心會土城分會長林立昌，去年6月黃遭槍殺死亡，時隔3月，林立昌即當街遭狙擊重傷，由於槍手曾大喊「終於為大哥報仇！」檢警懷疑，兩派人馬疑因重畫區價值10億的土方利益，相互買凶殺人。

判決指出，天道盟同心會成員李尚哲去年4月代友處理汽車買賣糾紛，前往 土城某車行理論，雙方因故起口角，過程中李遭黃義倫嗆聲而懷恨在心，隨即回到土地開發公司向林立昌與綽號「大貼」的簡志鶴告狀。

由於成員中也有人曾與黃男結怨，新仇舊恨交織，同心會隨即開會決議由「藏鏡人」出資300萬元花錢買凶，並交付2把槍給簡志鶴統籌，簡則轉託李、謝協助。

原本天道盟同心會屬意由李男動手，但李以老婆快生了為由不願下手，後在謝男牽線下，才以200萬元代價，找上缺錢花用的25歲男子林楊峻擔任槍手。

由於林揚峻從未開過槍，案發10天前，林被帶往偏遠田地試槍，並多次勘查地形、模擬逃逸路線。林男也在行凶後，隨即通報其他2人，並用通訊軟體互傳「讚」貼圖。

林揚峻供稱，李尚哲說「真要開槍的話，就朝黃大腿以下射」，謝龍宇則表明「把子彈全部打光，反正給他死就對了！」檢警事後發現，槍手林楊峻僅拿到5萬元，謝、李各拿35萬元、40萬元，剩餘款項仍待追查。

新北地院一審依殺人罪判林楊峻無期徒刑、褫奪公權終身，負責接頭的謝龍宇14年徒刑、天道盟同心會土城分會成員李尚哲15年徒刑。本案可上訴。

(中時 )