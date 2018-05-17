彰化溪州衛生所將改造成兼具長照功能的衛福據點

溪州鄉衛生所整建改造為長照衛福據點啟動儀式17日在溪州鄉公所舉行。（鐘武達攝）

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溪州鄉衛生所即將進行大改造變身成兼具長照功能的衛福據點。（鐘武達攝）

長照2.0列車上路，彰化縣政府為滿足長輩要有充裕的照護需求，積極爭取前瞻基礎建設經費4500萬元要將老舊的溪州鄉衛生所整建為兼具衛生所與長照功能的衛福據點，縣長魏明谷、鄉長黃盛祿、縣議員李俊諭等各界17日共同主持啟動儀式，期許溪州鄉的長輩可以更幸福。

魏明谷表示，溪州鄉老年人口比例占17%，是個高齡化鄉鎮，縣府配合中央長照2.0政策爭取4500萬元配合縣府500萬元經費改建溪州鄉衛生所，除了僅辦理日照中心舉辦活動與課程，也要開設不老健身房等健康照護設施。

鄉長黃盛祿說，衛生所改造為長照中心是1件幸福的事，因為鄉親不分老少未來都可能用得到，這次有縣府的努力幫忙「找錢、出錢」，鄉公所提供土地，原望將可以早日看到。改建期間，衛生所暫時移置老人活動中心提供醫療諮詢等服務，希望很快就能看到嶄新的長照中心落成。

衛生局長葉彥伯表示，彰化縣成立有前瞻基礎建設─城鄉建設「公共服務據點整備─整建長照衛福據點計畫」推動委員會，由縣長擔任召集人，積極整合縣府共10個局處盤點並實地訪查縣內的可利用空間爭取環境改善與進一步整備為長照衛福據點，將使「長照2.0計畫」快速到位，落實縣民在地老化在社區健康的生活目標。

(中時 )

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