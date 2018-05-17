499吃到飽比3G還慢？實測照曝光 真相驚人

網友PO出自己手機網速實測圖，發現下載速度慢到離譜。（圖/翻攝自批踢踢）

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中時電子報
/ 綜合報導

499上網吃到飽優惠，造成全民瘋狂搶辦，根據中華電信統計，7天優惠期，約有144萬用戶移動至499方案；不過外界盛傳，由於頻寬有限，用戶人數暴增恐怕導致網速腰斬。有民眾用手機實測中華電信4G網速，結果跑出的畫面讓他超傻眼，下載速度竟然只有3.17MB/s，約莫等於25Mbps，讓他氣到想跳槽！

這名網友在批踢踢PO文「中華電信最新網速，我真的很生氣，我699吃到飽的違約後辦499，沒有比較划算，目前決定不辦了，約到打算退掉換別間，有推薦CP值更高的嗎？這種速度根本傻眼」。

網友貼出5月13至14日中華電信4G網速實測結果。（圖/翻攝自批踢踢）

根據網友貼出的實測網速圖片顯示，從5月13日至14日，上傳速度在0.81到4.28Mb/s之間，下載速度則在1.56到4.03Mb/s間。網友紛紛回應「不管哪家，人多都慢」、「一窩蜂又一笑話」、「比我的ADSL慢…」、「比我阿公騎腳踏車還慢」、「老闆數錢數到笑呵呵」、「海水退了，一堆人沒穿褲子也就算了，還有人在洗屁屁。」

也有網友說這樣的速度其實是正常水準，不過由於另外一名網友貼出自己1399月租的上網速率高達81.69Mbps，質疑原PO有被偷鎖網速的可能。對於499吃到飽到底會不會降網速，國家通訊傳播委員會（NCC）日前表示，將實地量測網速並前往機房檢查，以維護消費者權益。

(中時電子報)

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