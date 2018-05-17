女泳霸主雷德基再次改寫1500公尺世界紀錄

2018年05月17日 16:54 中時電子報 黃邱倫

現年21歲的泳壇女王雷德基(Katie Ledecky‘s)，今天在印地安那波利斯舉行的1500公尺自由式比賽當中游出15分20秒48的成績，改寫自己在2015年喀山世錦賽所保持的15分25秒48世界紀錄，而且一舉項世界紀錄往前推進5秒，2020東京奧運空將無人能敵。

2016年里約奧運包辦200公尺、400公尺、800公尺與800公尺自由式接力4面金牌的雷德基，手中更擁有400公尺、800公尺與1500公尺自由式3項世界紀錄，可說是中長距離自由式女王。

2016年挑戰完奧運之後雷德基推掉500萬美元的代言與合約，更並沒有轉戰職業，而是繼續待在大學，她認為大學生涯是人生最重要的一個階段。

此外，雷德基在稱霸完中長距離自由式之後，有心將目標轉為短距離100公尺以及400公尺混合式，可見得她的雄心壯志。

此次雷德基以絕對的實力率先抵達終點，第二名選手Erica Sullivan（16分09秒88）足足落後了將近50秒，也就是說雷德基下水後就已篤定拿到金牌了。

根據統計，女子1500公尺自由式最佳的世界前8名成績都是雷德基所創，唯一能逼近她的弗里絲只在2013年游出15分38秒88，更別說其他人有任何的威脅性了。

(中時電子報)