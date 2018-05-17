我傘兵墜地 俄曾發生傘兵來不及開傘落水身亡

2018年05月17日 16:57 中時電子報 喻華德

今日中華民國陸軍航空特戰指揮部特三營上兵秦良丰，在臺中空軍清泉崗基地執行漢光34號演習「聯雲」操演預演時，不幸因主副傘均未能完全打開而墜地重傷。而俄羅斯在105年11月24日曾發生三位傘兵因來不及開傘，溺斃在河中的意外。

105年11月24日，三名傘兵在克拉斯諾達爾邊疆區捷姆留克區完成跳傘訓練計畫時，降落在預定區域以外的庫班河水面上。據大參考消息網援引外媒報導，相關部門在庫班河中找到了在跳傘時失蹤的全部三位傘兵的屍體。

俄羅斯南部軍區新聞處證實了新西伯利亞空降兵團三名軍人殉職一事。通報中說：「據初步消息，由於雲層低，軍人在落入水中時未能來得及解開降落傘。」

至於造成秦良丰上兵跳傘意外的確實原因，需經過軍方調查。但值得注意的是，中華民國國防部對於各種意外事故並沒有事後公布調查報告給外界檢驗的制度。例如今年2月5日空勤NA-706號UH-60M黑鷹直升機在蘭嶼墜海，有印象的國人會聯想到101年3月26日，空軍救護隊7017號S-70C-7海鷗直升機在蘭嶼執行任務時墜海，時至今日外界僅知道殉職的機組員被視為英雄。但對於造成事故的原因，以及軍方在事後做了哪些改善，能否有效避免再度發生類似的意外卻一無所知。

美國國防部對於空難事故的調查報告，僅將涉及機密部分塗黑，或者是部分頁面塗黑，其餘頁面仍會完整公布供外界檢視。

此外中華民國政府、立委、民眾對這類重大事故經年累月習慣性以「個案」思維思考，「缺乏系統工程觀念」。所以就出現了復興航空GE 235航班墜毀，媒體第一時間將機組員包裝為「避開橋樑的英雄」，而調查報告則證實是「多重人為失誤」造成關錯發動機因此釀成慘劇。

缺乏系統工程思維的結果，往往是媒體報導並未深入問題的核心，立委問政也同樣無法指向癥結，因此無法由源頭進行改革。

(中時電子報)