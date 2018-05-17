高雄豆干廠遭控剝削移工 老闆二審逆轉判無罪

2018年05月17日 16:58 中時 劉宥廷

高雄知名「筌聖老家」豆干廠遭控剝削、軟禁移工風波，公司鄭姓負責人夫婦雖遭檢依人口販運防制法罪起訴，但一審認為他們並未軟禁或管制3名外勞行動，僅發放薪資與外勞工作量不相當，各判刑7月；上訴二審，高雄高分院認定無苛扣或短發外勞薪資等情形，逆轉改判2人無罪，檢可再上訴。

檢方起訴指負責人夫婦意圖營利，見3名被害移工對台環境陌生無法自行覓職，又擔心被解雇遭遣返母國，且無對外求援管道，竟以禁止移工自由外出等監控方法，使3人每日自上午6 時許起至晚上9時許止，均須待在公司內工作，每月僅可休假2至3 日，月薪也僅能領取21000至26000元不等，從事勞動與報酬顯不相當的工作。

不過有無軟禁或限制移工行動自由部分，一、二審調查均認為3被害移工在公司工作期間行動自由，可自由外出，並無不能離開或行動不自由、遭監控等情況；3人均持有行動電話可對外聯絡，平時可自由進出工廠或與雇主到大賣場購物，每年還有1次員工旅遊，其等對外聯繫管道暢通。

另高雄高分院審理認為，據其他4名移工及台籍員工證詞，以及公司員工薪資總冊等證據資料，3名移工工作時數為週一至週六每日約6至9小時，特殊情況例外最長為10、11小時，除此之外，並無其他證據證明3人尚須聽從指示從事其他工作，且3人每月薪資各約為21000元、23000元、26000 元，最高曾領到36000元，與勞動部統計資料所示一般情況無明顯差異，改判無罪。

(中時 )