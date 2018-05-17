大葉大學分子生物系6生錄取台大碩士班

大葉大學分子生物科技學系今年有6名畢業生同時考取台灣大學的碩士班、研究所。(謝瓊雲翻攝)

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系主任黃尉東(中)主任鼓勵考台大碩士班的學生們，要繼續精進生科實驗研究之路。(謝瓊雲翻攝)
黃祥祐(中)因姐姐黃子綾(右)就讀大葉大學分生系考取台大研究所，也打大葉分生系當成為第一志願。(謝瓊雲翻攝)

彰化》大葉大學分子生物系6生錄取台大碩士班 圖

謝瓊雲／彰化報導

研究所考試放榜，大葉大學分子生物科技學系黃子綾、魏詠欣、潘奕璇、劉如敏、林宛親、林倚綺六人錄取多所國立大學碩士班，而且六人同時錄取台灣大學；黃子綾高三的弟弟黃祥祐，因姊姊考上台大，也將大葉分生系當成報考大學的第一志願。

大葉大學分子生物科技系今年有6名畢業生考上台大，黃子綾同時考取台大、陽明、中山、長庚，魏詠欣錄取台大、成大、中正，潘奕璇考上台大、中山、中國醫、中興，劉如敏錄取台大、中興、中正、屏科大、長庚，林宛親考取台大、陽明、長庚，林倚綺獲台大及陽明錄取。

錄取台大獸醫碩士班、陽明解剖學及細胞生物學研究所、中山生醫研究所、中山生科碩士班，還有長庚生醫研究所的黃子綾表示，剛考上大學時沒想過要念研究所，單純是喜歡生物這門學科；因為課程很充實、專精，加上參加實驗室後，常聽畢業的學長姊返校分享研究所生活，讓她逐漸有了想成為研發人員的想法。

即將從岡山高中畢業的黃祥祐說，自己從國中開始對生物感興趣，看到姊姊一口氣錄取台大、陽明、中山、長庚等學校，帶給他很大的鼓舞，因此個人申請入學時，也把大葉分生系填在第一志願，未來有意朝基因領域鑽研。

考取台大分子暨比較病理生物學研究所的魏詠欣，也考上成大生理所、中正生醫碩士班，喜歡美術的她高中念社會組，她考大學後選了可以做實驗的分生系。她說最有興趣的就是斑馬魚的實驗，越做越有興趣，錄取台大非常開心，希望有朝一日進入生技產業從事研發工作。

系主任黃尉東表示，為提升學生生物醫學領域專業，邀請中榮、澄清和彰基等體系醫師到校開課，更採德國師徒制培育，大二開始由學長姊帶著進實驗室做實驗、投入專題研究，同學在校與升學表現都十分亮眼。

(中時 )

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