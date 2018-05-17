景文旅館系學生登台走秀　化身「旅館達人」

2018年05月17日 17:21 旺報 李侑珊

景文科技大學旅館管理系17日舉行「第八屆旅館達人競賽暨成果發表展」，活動現場氣氛熱絡。（李侑珊攝）

景文科大旅館系學生穿上國內外知名飯店制服，登台走秀，展現專業與活潑的一面。（李侑珊攝）

景文科大旅館系學生穿上國內外知名飯店制服，登台走秀，展現專業與活潑的一面。（李侑珊攝）

景文科大旅館系學生穿上國內外知名飯店制服，登台走秀，展現專業與活潑的一面。（李侑珊攝）

景文科技大學旅館管理系17日舉行「第八屆旅館達人競賽暨成果發表展」，讓學生穿上國內知名飯店制服，並登上伸展台「走秀」，展現美姿美儀及專業風度，化身「旅館達人」，景文科大旅館管理系副教授王斐青表示，讓旅館系青年學子走上伸展台，一展專業，同時也呈現飯店業對於人力價值的重視。

「旅館達人競賽暨成果發表展」迄今已邁入第8年，今年旅館達人競賽項目除包含「房務整理」、「餐飲服務」、「英日語專業導覽」、「服務儀態」之外，還增加「櫃台接待 」項目，除了大學選手之外，還吸引了35位高中職學生前來參賽，邀請各知名飯店高階主管擔任比賽評審，推動並教導同學們旅館專業氣質之重要性與意義，讓同學們在活動中，不只是參與活動、技能交流，更重要的是從服務表現中獲得更多人生的經驗值，為自己學習道路增添光彩。

決賽活動則讓學生們自創打造的時尚摩登造型伸展台，並讓參賽學生，藉由穿著各飯店制服走上伸展台，全力展現個人的美姿美儀與專業風度，成功的塑造成真正的具有專業技能與優質外型，內外兼備的「旅館達人」。活動中結合靜態攤位，讓學生介紹實習課程的成果發表，在活動中以動態的表演和趣味競賽，傳達出景文旅館人的熱忱活力。

同時，活動也與國內各五星級飯店合作，包含台北君悅、萬怡、國賓、遠東、西華、W、寒舍艾麗、鼎泰豐、世貿聯誼社飯店、餐飲單位，分別提供專業人員制服。

景文科大旅館管理系副教授王斐青說，伴隨機器人時代即將到來，有研究預測，到了2028年，人力將被機器取代，而旅館及餐飲隸屬服務業，仰賴人力服務，基於產業特性，雖不易被機器取代，但隨著社會與經濟不斷進步，業界及學界應有感，協助旅館領域的人力專業有所提升。

景文科大旅館管理系表示，景文旅館管理創系至今已經21年，培育出許多的業界精英，其中最傑出的當數32歲榮任台北君悅大飯店的客務部總監沈柏君，以及兩位傑出的女性總經理，即台北內湖凱撒楊竫如白金花園酒店陳慶珍，另外，香格里拉上海靜安業務總監蔡佳君、DutyManager林佳樺、晶華酒店餐飲部資深經理趙天鴻的成就也不遑多讓。

至於新生代方面，DutyManager族群則有東方文華李宗諭、台北凱達張毓靖、六福皇宮吳佳穎等三位都不到30歲，就已成為高階經理人了，景文旅館系培育專業菁英的成績當屬全國旅館系中之翹楚，畢業校友中經理級以上之主管人數早已破百，實屬不易。足見該系在培育旅館專業人才上之具體成效與專注的教育風格。

(旺報 )