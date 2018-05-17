臺北科大工設系畢展 改善生活作出發

2018年05月17日 17:19 旺報 李侑珊

北科大工設系四年級林藝芯設計的物聯網貓咪「litter out」，可自動清便、針測貓咪體重健康，改善貓奴鏟屎麻煩。(北科大提供)

北科大工設系四年級陳雯金千、魏彤庭、葉瑋婷作品「製給自足」，用鞋子模板讓民眾利用身邊現有的資源，靠自己的力量做出一雙實用可行的鞋子。(北科大提供)

臺北科大工業設計系聞名全臺，今年畢業專題展以「改善人類生活」為出發點，像是幫助貧困地區的製鞋模版、解決愛貓人士鏟屎麻煩的物聯網貓砂屋、榮獲iF設計獎的無人機視障輔具，即將畢業的65位新銳設計師其中超過三分之一、27件作品獲台灣年度新銳設計師盛事「新一代設計展」金點新秀獎肯定，證明臺北科大強大的設計實力和人文關懷精神。

設計為臺北科大的強項與驕傲，2017德國iF設計獎，臺北科大為全世界大學第3名、全國第1名；2017 Red Dot Design Ranking 亞太區排名排名第1名，全國第1名。臺北科大將設計實力結合社會責任，今年工設系畢業專題以「真正了解使用者需求與問題」為設計主題，作品將於2018年5月16日起至23日北科大校園、2018年5月25日至28日世貿一館『新一代設計展』展出。

酒測臨檢 「警用臨檢站」提高效率安全性

員警常在深夜進行酒駕臨檢勤務，然而除臨檢裝備不易佈置外，也常遭駕駛衝撞危及自身安全。工設系四年級陳荔新的家庭友人，因為遭酒駕者撞傷過世，因此希望用設計來改善這類憾事。陳荔新和大安分局員警討論，針對目前酒測臨檢設備和流程，改良設計「警用臨檢站」。

陳荔新將臨檢告示牌結合減速帶，告示牌使用反光材質、並裝設夾式攝影機，放置後拉開減速帶，有別於現在得放置一個個三角錐，改善警員臨檢設備及流程，同時提高值勤的安全性與臨檢效率。此作品雙料入圍金點新秀年度最佳設計獎和金點新秀贊助特別獎肯定。

改變貓奴鏟屎人生 「litter out」掌握貓兒衛生健康

喵星人養起來雖然方便，但清理貓砂卻是一件麻煩事，身為愛貓人士的臺北科大工設系四年級林藝芯設計貓咪便屋「litter out」，貓咪造型的小屋結合物聯網，可自動感測清理便便，並用APP數據記錄體重管理貓兒健康，寵物屋上的貓耳可亮燈智慧提醒飼主添加貓砂，隨時掌握愛貓健康和衛生。看準寵物商機，這件設計目前已吸引廠商洽談合作。

解決貧困地區缺鞋 「製給自足」環保作鞋

為了解決貧困地區學童缺鞋嚴重，長期赤腳容易受傷感染，臺北科大工設系四年級陳雯釺、魏彤庭、葉瑋婷作品「製給自足」，設計製造鞋子的方法和模板結合，讓民眾利用身邊現有的資源，靠自己的力量做出一雙實用可行的鞋子。

陳雯釺、魏彤庭、葉瑋婷是一組兩岸三地的設計組合，分別來自澳門、臺灣和廣東，魏彤庭過去到中國西北進行義教服務，發現當地孩童嚴重缺鞋；葉瑋婷則是提到，以往在家鄉募鞋時，有人捐出不符孩童需求的高跟鞋，因此畢業設計時，他們希望能夠利用當地可運用素材，讓居民「製給自足」循環共生。由於中國的雲貴川地區有大量的廢棄輪胎，因此這項設計，讓居民利用輪胎皮就能製作出便鞋，這項作品入圍「金點新秀贊助特別獎」，未來將和慈善機構合作，幫助缺鞋的貧困地區。

導航無人機 榮獲iF設計獎

臺北科大工設系四年級陳怡潔觀察到國內大眾運輸缺乏導航系統，視障者大多依賴導盲杖，十分不便。為了改善視障者日常生活，設計專屬視障者的「導航無人機-Guidrone」把無人機結合視障輔具，讓視障者外出時，就像帶著一位導遊，可提供周遭資訊並即時避開身邊障礙物，提升視障者出門安全性，此件作品榮獲2018德國iF設計獎 DESIGN TALENT AWARD。另一件作品「充氣式指揮假人」則是將目前施工場所常見的指揮假人，改用充氣材質安裝在類似拉桿行李箱的裝置，需要使用時只要接上電源，運用氣球快速吹澎的特性，可以有效的節省載運空間以及組裝的時間，使指揮假人不占體積、快速成形。

跳脫酒塞、佈告欄 軟木搖成為家飾精品

家具與室內空間設計部分，臺北科大工設系四年級王薏筠、謝佳錡同學將南港瓶蓋工廠重新改造，善用「軟木塞」材質，依照不同材質特性設計產業聚落空間，並利用軟木可吸附吸氣味的特性，2D轉3D將軟木磚疊成組合凳、軟木香氣燈，營造生活品味，這三件作品皆入圍「金點新秀贊助特別獎」。

臺北科技大學工業設計系103級設計展，將於2018年5月16日起至23日期間於校園內藝文中心免費開放參觀，2018年5月25日至28日於世貿一館2018年『新一代設計展』展出，誠摯邀請民眾、各界專家一同前往參觀、交流。與大眾分享臺北科大學生的設計創意。

(旺報 )