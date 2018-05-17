阿信站台後說「不會再來」 八三夭吐原因

2018年05月17日 17:09 中時 蔡琛儀

八三夭9月將首度攻蛋。（盧禕祺攝）

八三夭9月將首度攻蛋。（盧禕祺攝）

八三夭出道11年，將在9月1日攻上台北小巨蛋開唱，眾多朋友都相當關心此事，阿璞被問到緋聞女友豆花妹是否會買票聲援表示：「當然要請豆花支持一下，她說她一定要買票。」雖然團員對於攻蛋有壓力，但阿璞說不用豆花妹的安慰，「我是堅強的男人，而且演唱會內容沒跟太多人討論，大家也都會給我們一些鼓勵。」

結婚1年多的團長小橘至今和老婆仍沒有小孩，他表示現在仍在努力拚寶寶，目標盼能讓老婆在他們開唱時，能夠挺著大肚子前來聽演唱會，「我沒有在節制的啦！但就順其自然，希望能有好的收穫。」

而阿電過去曾喊話攻蛋就脫衣，歌迷至今仍記得這個「約定」，他表示會在近日工作告一段落後揪大家一起去健身，被問到哪個部位他最滿意，小橘立刻接話：「他的眼神。」立刻讓現場人全都笑翻。

八三夭說，目前嘉賓人選還在討論，阿璞打趣說想找火星人布魯諾；他們也談到，過去阿信曾幫忙站台演唱會，演出結束後即表示以後只會站在台下看，不會再上台，「他說你們要靠自己啊！」阿璞更放話，若一天內賣完，他們就免費在街頭送1000份雞排，若秒殺，就送2000份雞排。

昨不少八三夭的圈內好友也都錄製VCR祝福，其中玖壹壹說，雖然他們早就攻過蛋，「而且八三夭也沒有錄影片給我們，但我們真的不在意。」讓團員們看了全都笑彎了腰；五月天則在香港迪士尼演唱會後台錄製，阿信猛虧：「蛤！八三夭還沒到小巨蛋？早就該到小巨蛋了好嗎！」畢書盡除了幫忙他們拉票，也不忘替自己的高雄巨蛋演唱會宣傳，要大家「先買我的票」。門票26日開賣，詳洽KKTIX。

(中時 )