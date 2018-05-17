大學申請放榜 華東台校學生成績亮眼

華東台校校長王先念(左一)與該校錄取頂大學生合影。（華東台校提供）

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旺報

大學申請已於今(17日)放榜落幕，大陸華東臺商子女學校成績優異，連同繁星共有3位錄取臺灣大學、6位錄取清華大學、2位交通大學，比去年頂尖名校錄取人數大幅成長，另外大陸大學也在陸續放榜，計錄取名校的有上海交通大學5人，浙江大學3人，南京大學2人，值得一提的是錄取美國名校和大陸名校合辦的大學有上海紐約1人，昆山杜克大學4人。

今年華東台校報名大學入學申請有97人，錄取82名，其中不乏錄取數所學校的同學，最後擇一分發，加上繁星錄取28人，特招2人，目前共有112人錄取大學，錄取臺灣大學的有黃義峰、王心瑋、高浩淳，清華大學計有林佳穎、廖泓宇、李育松、郭智維、葉亭妤、徐立菡。

另有許多學生還在申請大陸大學，大陸大學現階段陸續在放榜，到六月才有最終結果，今年大陸大學錄取的學測成績普遍提高不少，但該校目前已有22位同學錄取大陸大學。值得一提的是歐美名校和大陸合辦的大學也是大陸學生積極爭取的學校，該校張雅琪錄取上海紐約大學、羅佳筠、蕭惠心、潘冠廷、廖泓宇4人錄取昆山杜克大學，獲得每年人民幤17萬、8萬5到4萬2 不等的獎學金，同時還能到美國杜克大學去唸書。。

華東台校校長王先念表示，學生成績每年都在進步，今年更是大幅提升，尤其今年首次有同學錄取美國和大陸名校合辦的大學，這對境外學校來說是非常不容易，看到學生有好的升學結果，就是學校最大的欣慰。

(旺報 )

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