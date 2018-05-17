電影《天使 曾經來過》 贈票活動

2018年05月17日 18:00 中時電子報 綜合報導

電影《天使，曾經來過》預告 "My Surprise Girl" Trailer

有一天，突如其來的小女孩筱風(盧宣彤飾)跑到浩文(朱俊丞飾)面前，叫了他一聲「爸爸！」他才知道，原來自己有著一位女兒。

這是一部講述不一般父女情的溫馨電影。男主角浩文熱愛衝浪泡妹，享受生活放蕩不羈，「不輕易道歉，不向生活低頭」更是他的座右銘。艷陽高照的墾丁海灘，多得是帥哥美女，浩文跟客戶吵架之後，甩手不幹跑到海邊每天泡妞，暢意享受自在的人生，而他的好皮相也讓他在女人堆裡十分吃香，算得上是過著糜爛的生活，身邊辣妹一個換過一個。

直到神祕小女孩筱風的出現、闖入浩文世界…

這一喊，出自一個8歲的陌生小女孩的口中，她叫筱風。

睜著天真無邪的大眼睛，認認真真，滿懷開心地喊出這兩個字的時候，浩文覺得驚悚猶如世界末日，一直遊戲人間還泡友滿天下的帥哥文，怎麼可能會突然蹦出一個八歲的女兒？！這是開什麼玩笑啊！

故事，就從兩人驊騮的相遇開始了。

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(中時電子報)