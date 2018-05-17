黃光芹：禮讓亂拳之後 打死的是民進黨自己

2018年05月17日 17:41 中時 朱真楷

柯文哲被問到是否計畫爭取二階段民調，他稱目前沒計畫，也沒有打算加入民進黨。(資料照)

民進黨與北市長柯文哲確定分手，媒體人黃光芹今天透過專欄向民進黨提出質疑說，蔡英文民調高嗎？新北市和台中市選情穩嗎？台北市輸得起嗎？民進黨向獨派稱臣、用意識形態治國、搞選舉，難道都不考慮中間選民嗎？至於排柯，怎麼不先計算將損及多少中間選民和年輕選票？沒有外擴效應嗎？

黃光芹直言，民進黨是外界公認最會選舉的政黨，但在面對台北市長選舉這一役，卻突然變笨，笨到執迷不悟，難以回天。

黃光芹表示，從愛之欲其生，到恨之欲其死，民進黨有其理由。根據府方核心幕僚的說法是：「蔡英文和洪耀福一直都以禮讓柯文哲為基準，但到最後想讓卻不敢讓，實因極獨和擁扁者把持了全黨。

她說，在柯文哲拋出兩岸一家親後，踩到這群人的死穴；加上柯文哲不斷挑釁黨中央。兩者相較，後者還倒是其次，主要是極獨者把反柯當作一種運動，最後變到一發不可收拾。」

該核心幕僚也不諱言指出，當初高層應儘速做出禮讓柯文哲的決定才對，等一切塵埃落定後，再進行修補、整合；而不是等國民黨人選出爐，才做出決定。結果這麼一等、再等，把大好時機都給拖掉了，反而令反柯勢力逐漸壯大。

黃光芹說，這段談話精準傳達蔡英文的想法，卻衍生以下問題。第一，蔡英文實在比不上李登輝，也欠缺上位者應有的領導才能。再者，蔡英文被極獨綁架，難怪拔管、毀柯，都搞意識形態動員。以柯黑來說，最早只有王世堅一人，但經過一段發酵期，最後沒有人敢唱反調，否則立刻被打入「十一寇」，高嘉瑜就是一個例子。

她強調，反柯勢力的光譜，不免為謀私利、報私怨而來，他們結成「復仇者聯盟」，透過政論節目進行煽動，將柯文哲的恐怖感放大。可悲的是，民進黨高層隨之起舞，誤判民意，腦袋充血，最後做出損人不利己的決定。

舉例來說，過去擔任柯文哲輔選大將的姚立明曾經爆料，柯文哲的「兩岸一家親」，是宋楚瑜透過他傳話而搞出來的。她說，姚立明來自新黨，政治立場不是獨、而是統，摻和在綠營裡面，具有一言九鼎的分量；連蔡英文總統都邀請他擔任民進黨顧問。他認為，柯文哲說「兩岸一家親」也就罷了，問題在於：他在後面加了「命運共同體」這一句。

「民進黨真有那麼笨？是的！」黃光芹表示，恨令智昏，使得那麼會選舉的政黨，失去理智，猶如「自殺炸彈客」一般，想炸死柯文哲不成，反重傷了自己。

她更說，大環境對民進黨有利嗎？民進黨執政施政成績好嗎？蔡英文民調高嗎？新北市和台中市選情穩嗎？台北市輸得起嗎？民進黨向獨派稱臣、用意識形態治國、搞選舉，難道都不考慮中間選民嗎？至於排柯，怎麼不先計算將損及多少中間選民和年輕選票？沒有外擴效應嗎？

黃光芹說，民進黨自認拔柯，可以救援中、南部選情，其實大錯特錯！根據全國性民調顯示，柯文哲在全國都有柯粉。經過交叉分析，新北市年輕柯粉就占六成。蘇貞昌所謂「派一個讓我比較好選的人來」的說法，根本就誤判情勢！再說，新北市三大老心結未解，游錫堃擔任輔選榮譽職，可能就此「榮譽」下去。

「最傷的還是蔡英文！」黃光芹說，賴清德功高震主，新潮流對他呵護備至，民調滿意度足足是蔡英文的一倍，成為蔡英文連任總統之路上最大內憂；而柯文哲不管輸贏，都將成為比宋楚瑜之於馬英九還要更巨大的外患。柯媽媽事先就劃清界線，民進黨把柯文哲一腳踢開可以，但從此兩不相欠，你不欠我、我不欠你，大家分道揚鑣，後會有期。

(中時 )