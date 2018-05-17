民進黨和柯P分手 柯媽媽說：人就是要自己有一個志氣

2018年05月17日 17:42 中時 吳敏菁

柯文哲的媽媽何瑞英（中）17日陪同前立委黃文玲（左）到彰化伸港迎白沙屯媽祖，對於民進黨將自提北市市長人選，柯媽媽說，「順其自然，人要有志氣，認真做、市民就認同」。（吳敏菁攝）

民進黨確定台北市長自提人選，柯文哲的媽媽何瑞英17日到彰化縣伸港迎白沙屯媽祖，對於「分手」，表示「隨便他們，咱人就是要自己有一個志氣，若要靠別人？我看不要好了，順其自然就好」，並高呼「柯文哲加油！你的努力媽媽都看到了」。

柯媽媽今天陪同前立委黃文玲到彰化迎媽祖，被頻頻追問民進黨將自提人選參選台北市長，柯媽媽很有信心，表示「沒要緊啦！神攏有在看，照天安排就好」、「認真選民自然會認同」。

被問及是否認為民進黨是假動作動？柯媽媽也說，這不能用猜，隨便他們，是他們決定，不是咱們決定，人就是要有志氣，對於「兩岸一家的說法」竟掀起波瀾，不平的指出，到中國就講比較和平的話，這樣有什麼不對？

柯媽媽說，人到中國是腳踏別人的地、頭頂別人的天，所以大家就要和和氣氣，「兩岸一家親」就是平輩、是兄弟、是平等，又不是說「我要嫁到你家去」？

柯媽媽說，神明會庇佑柯文哲，並表示柯文哲很忙，都是在電視默默關心他，沒有特別和他聯絡，最後高呼「柯文哲加油！你的認真，媽媽都看到了」。

(中時 )