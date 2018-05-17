NG蔬果烹調素食料理 長輩吃光光

南亞技術學院餐飲廚藝管理系助理教授鄭至耀17日率學生前往板橋天元功德會，利用NG醜蔬果烹調可口的素食料理。（葉書宏攝）

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南亞技術學院餐飲廚藝管理系助理教授鄭至耀17日率學生前往板橋天元功德會，利用NG醜蔬果烹調可口的素食料理。（葉書宏攝）
南亞技術學院餐飲廚藝管理系助理教授鄭至耀17日率學生前往板橋天元功德會，利用NG醜蔬果烹調可口的素食料理。（葉書宏攝）

南亞技術學院餐飲廚藝管理系助理教授鄭至耀17日率學生前往板橋天元功德會，利用NG醜蔬果烹調可口的素食料理，與照顧關懷據點的長輩一起共餐，長輩笑說：「沒想到醜蔬果，也能這麼好吃！」

鄭至耀曾在2017年獲得香港美食大獎果雕和現場烹調雙料銅牌，為響應新北市惜食分享和惜食廚房，特地從桃園南亞技術學院帶領學生到板橋天元社區照顧關懷據點，利用果菜市場提供的各式醜蔬果，製作素魚香茄子、四季豆燒豆干、豆包花椰菜、麵輪燒瓠瓜以及黃瓜玉米湯。

鄭至耀表示，醜蔬果代表沒使用農藥，雖然外表醜了點，但營養價值不變，甚至部分被蟲咬過的瓜果甜度更高，因為蟲鳥跟人一樣，會挑較甜的來吃，所謂「歪瓜裂棗」特別好吃，只是一般消費者都重視外表，他非常肯定新北市推動惜食廚房，這與他的理念愛物惜物是一致的。

學生王志安表示，老師在課堂上教他們，所有食材要用到最後一節，絕不可以浪費，切下來的頭尾可以熬湯，而且實作後，一定要帶回家吃，養成尊重食材的觀念。

社會局長張錦麗表示，新北市結合果菜公司及各公有巿場，提供NG醜蔬果給58處老人或兒少共餐據點，並成立5處「惜食分享廚房」，包含板橋天元、泰山大科、深坑昇高、五股更新等4處以在地的老人共餐為主，土城清水教會則是提供附近弱勢學童課後照顧的晚餐。

張錦麗表示，新北果菜運銷公司迄今已捐贈6萬3007公斤的醜蔬果，主要是三重果菜市場提供，板橋果菜市場在今年4月成立後，也已提供了707公斤，這些雖然是市場批發交易後的NG醜蔬果，但經惜食廚房的志工調理後，營養價值不變，仍能提供老人共餐惜食享用。

(中時 )

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