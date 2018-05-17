若當選台北市長 呂秀蓮：繼續辦雙城論壇

友善列印
中時

民進黨選對會昨決定年底台北市長自提人選，黨內將開始啟動徵召機制。如果當選首都市長是否會持續舉辦雙城論壇？前副總統呂秀蓮說，她期待繼續舉辦雙城論壇，且由她代表舉辦，實質意義會更強，「我對台灣的貢獻、認同度不亞於任何一人」，希望可以透過論壇發揮更大的能量，不只維持兩岸關係，更希望促進兩岸關係良性發展。

此外，秀蓮今天表示，台北市長選舉將有兩階段的戰爭，第一階段是民進黨提名人和國民黨的提名人丁守中聯合攻打柯P，所以柯P會很累、受傷很深，第二階段則是國、民兩黨提名人對決。

被問今提到是否跟蔡英文總統見面；呂酸溜溜地說，姚文智稱有和蔡英文聊過，但蔡不曾見過她，「我希望也沒有用，她如果不見我，我也沒辦法！」

正積極爭取黨內提名的前副總統呂秀蓮今舉行「柯P掰掰之後」記者會，台北市長1994年選舉至今，民進黨候選人除了派出當時的立委李應元，民進黨得票率都在40%上，柯文哲上屆選舉得票率57%，若扣掉民進黨的基本盤還剩多少？所以選對會要有信心。

呂秀蓮強調，她有必勝的決心，且當選市長後第一年做出成績來，才有助後年總統蔡英文的當選。

接下來黨中央將啟動徵詢程序，被問到是否願意與姚文智辯論？呂秀蓮表示，現在非常需要、也非常樂意和立委姚文智來場辯論。

(中時 )

民進黨和柯P分手 柯媽媽說：人就… 徵召賴菊 呂秀蓮：不容忍再開玩…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。