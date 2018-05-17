若當選台北市長 呂秀蓮：繼續辦雙城論壇

2018年05月17日 17:40 中時 曾薏蘋

民進黨選對會昨決定年底台北市長自提人選，黨內將開始啟動徵召機制。如果當選首都市長是否會持續舉辦雙城論壇？前副總統呂秀蓮說，她期待繼續舉辦雙城論壇，且由她代表舉辦，實質意義會更強，「我對台灣的貢獻、認同度不亞於任何一人」，希望可以透過論壇發揮更大的能量，不只維持兩岸關係，更希望促進兩岸關係良性發展。

此外，秀蓮今天表示，台北市長選舉將有兩階段的戰爭，第一階段是民進黨提名人和國民黨的提名人丁守中聯合攻打柯P，所以柯P會很累、受傷很深，第二階段則是國、民兩黨提名人對決。

被問今提到是否跟蔡英文總統見面；呂酸溜溜地說，姚文智稱有和蔡英文聊過，但蔡不曾見過她，「我希望也沒有用，她如果不見我，我也沒辦法！」

正積極爭取黨內提名的前副總統呂秀蓮今舉行「柯P掰掰之後」記者會，台北市長1994年選舉至今，民進黨候選人除了派出當時的立委李應元，民進黨得票率都在40%上，柯文哲上屆選舉得票率57%，若扣掉民進黨的基本盤還剩多少？所以選對會要有信心。

呂秀蓮強調，她有必勝的決心，且當選市長後第一年做出成績來，才有助後年總統蔡英文的當選。

接下來黨中央將啟動徵詢程序，被問到是否願意與姚文智辯論？呂秀蓮表示，現在非常需要、也非常樂意和立委姚文智來場辯論。

(中時 )