關鍵瑕疵 美陸軍全面清查阿帕契直升機

2018年05月17日 17:37 中時電子報 楊幼蘭

為了發現「關鍵安全」問題，美國陸軍正全面清查「阿帕契」（Apache）攻擊直昇機。

據美國軍事網「任務與目標」（TASK & PURPOSE）和《科技新时代》（Popular Science）報導，美國陸軍發現，鎖住主旋翼與機身的一些主旋翼固定螺帽（strap pack nut）有瑕疵。而相關問題最近起碼導致一起死亡事件，造成兩名駕駛死亡。

若是螺帽有瑕疵，直升機在飛行時，可能導致旋翼分離。目前除了美國外，台灣，日本與新加坡等也都是AH-64「阿帕契」直升機的用戶。

根據調查，出問題的螺帽顯然在應力下，過度腐蝕與磨損，以致出現裂痕。而出現問題的飛機，主要是在金屬零組件容易受濕氣與鹽分侵蝕的沿海區域。不過，美軍為了確保安全，如今要按照新準則，無論它們部署在什麼地方，都要全面接受檢查。

一名「阿帕契」駕駛說，至今他們發現，機上有超過12個主旋翼固定螺帽有裂痕。此外，還有數十個螺帽因為出現無法接受的腐蝕，或是糟糕的狀況而已加以更換。

據CNN與美國《陸軍時報》（Army Times）先前報導，隸屬美國陸軍第101空降師（101st Airborne Division）的AH-64E「阿帕契」直升機今年4月6日晚墜毀，導致兩名駕駛罹難，而當時他們是在肯塔基州坎貝爾堡（Fort Campbell）進行例行訓練。

而美國陸軍發現，問題正是出在主旋翼固定螺帽上，也就是固定主旋翼與機身，讓它們不至於分離的關鍵。

事實上，2016年12月時，就是因為主旋翼固定螺帽出問題，一架德州國民警衛隊的AH-64D「阿帕契」的旋翼葉片脫落，導致機上兩名駕駛喪生。

40年來，AH-64「阿帕契」一直是美國陸軍的主力攻擊直升機。在這段期間它不斷進化，而AH-64E是AH-64家族中最新型的量產機種，開發小組2013年更賦予它「守護神阿帕契」（Apache Guardian）的暱稱，以與AH-64D「長弓阿帕契」（Apache Longbow）的暱稱相呼應。

(中時電子報)