《時來運轉》運彩報報 - 基、襪、天使「大」紅不讓

2018年05月17日 18:00 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

美國職棒大聯盟向來以強力棒球著稱：投手豪速球動輒飆破百哩！打者卯力轟擊全壘打饗宴球迷！雖然先前文章曾提及今年稍有改變的小分趨勢，但當中仍不乏砲火猛烈的彈藥庫軍團，本週就帶彩迷一探究竟。

我們直接殺進「全壘打」與「總得分」兩項數據看：前五傑中有三支隊伍在名單中重複出現！分別是紐約洋基、波士頓紅襪與洛杉磯天使。洋基團隊全壘打聯盟第二多，紅襪與天使位居老三；得分方面基、襪分佔排名一、二席，天使本項數據則居第五。三支球隊個別的場均得分都來到5分左右或以上，全壘打則場均出現1.5支的水平，是很標準的「大」分組標的。

這三隊的全壘打與得分能力都和陣中球員精彩表現有關：紅襪有開路先鋒貝茲神乎其技的不斷重演首局首打席開轟與單場三連發，迄今已累積13支全壘打暫居個人榜王座；洋基則是恐怖的四連星打線-賈居(Aaron Judge)、葛瑞格里斯(Didi Gregorius)、桑契斯(Gary Sanchez)、史坦頓(Giancarlo Stanton)都有10轟以上數據；天使則在楚奧特(Mike Trout)、厄普頓(Justin Upton)領航下，搭配大谷翔平與老將普霍斯(Albert Pujols)的穩定供輸串聯得分。這批選手近況健康手感又好，三隊轟炸得分的策略看來還要持續好一陣子。

最後我們搭配檢視投手端數據來判讀大小趨勢，三隊的團隊投手自責分率無獨有偶地集中排名在中上班的第9到11名，數值約為3.70，代表的意義是投手並未強悍到能完全壓制對手，因此確實需要靠厚實的打擊火網掩護來鞏固勝利。

好啦！至此無庸置疑，看到紅襪、洋基、天使的比賽，再怎麼樣也該投注本身球隊總分「大」這個選項！快備好資金來賺獎金吧！

(中時電子報)