作家駱以軍曬小孩 曬出文創IP

2018年05月17日 17:48 中時 許文貞

許多家長都喜歡在臉書「曬小孩」，作家駱以軍在臉書上寫的「小兒子」系列，卻曬出了文創IP。駱以軍坦言，原本是寫小說《女兒》時，在臉書隨筆寫下與小兒子的搞笑互動，意外成為他最暢銷的作品，甚至一連出版了兩本，「現在我去演講，聽眾來都是跟我說：我是你臉書的讀者。」

駱以軍表示，如今有讀者會認真告訴他，感謝他寫《小兒子》，陪伴讀者度過生命中憂鬱症、親人過世等低潮時刻，「我原本完全不知道，這本胡鬧的、耍寶的、潦草的書能夠這樣。」

駱以軍可說是台灣文壇的重量級作家，曾以代表作《西夏旅館》獲得香港紅樓夢獎、台灣文學獎，作品多半是縝密的大部頭小說。《小兒子》則是其中異數，字數少、分行多，節奏明快，生動打造出他「怪叔叔」的形象，像是與兒子跟「命大的蟑螂」搏鬥，或是大罵兒子游泳怕水的過程，「我是個嚴肅的小說家，卻被『小兒子』帶出了隱藏的搞笑本性。」

如今臉書文集將改編成動畫、舞台劇和繪本，駱以軍笑說，心情類似當年正在努力寫小說，出版社卻提議「插隊」要先出版《小兒子》，「我總覺得，這不是垃圾嗎？不是只是臉書隨意寫的東西嗎？但其實很多以為潦草、不珍貴的東西，就像是水波裡的小魚，覺得可以永遠擁有它，卻在波光幻影間，它就不在那裡，不屬於你了。」

時光飛逝，轉眼駱以軍的兩個兒子都長大了。他表示，作家好友陳雪就問他，怎麼最近臉書沒那麼搞笑，「不是我不好笑，而是我的小兒子長大了。現在大兒子大一、小兒子高一，都不好玩了，我也已經不再有代替孩子說他故事的資格。」

雖然駱以軍不再寫「小兒子」，但夢田文創執行長蘇麗媚表示，希望能將「小兒子」打造成角色IP，長久經營。目前7月將先在公視、愛奇藝、LineTV等網路平台播出每集3分鐘、一共15集的系列動畫。9月則由故事工廠改編成舞台劇，由李天柱、吳定謙演出。

動畫導演史明輝表示，「小兒子」角色鮮明，有不少率性的話語，像是小兒子常對父親說「屁啦」，就討論過要不要刪掉或馬賽克，最後還是決定保留原汁原味，「過去本土動畫難有市場，原因常是劇本不夠好，如今跟本土文學合作，有機會做出很不一樣、有生命的動畫。」

(中時 )