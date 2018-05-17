大甲、大安納骨堂不足 市議員為往生者請命

市議員吳敏濟、曾朝榮、鄭功進（由左至右）等，為往生者請命，要求市府應須有前瞻規畫，讓先人骨灰能「入塔為安」。（陳世宗攝）

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「慎終追遠、前瞻建設！」市議員吳敏濟等人17日為往生者請命，他說近年政府極力引導國人火化進塔供奉替代傳統土葬，卻因公有納骨堂建置速度跟不上習俗轉變，造成骨灰暫厝殯儀館或禮儀公司供不應求窘境；市府應須有前瞻規畫，讓先人骨灰能「入塔為安」。

副市長張光搖說，民政局不能以將本求利來考量，針對議員所提將責由民政局到場會勘後，再決定要重建或補強。

吳敏濟指出，大甲殯儀館第一納骨堂在102年即啟用，但櫃位供給不足，往生者遺體火化後無法入塔；目前大甲殯儀館就有167個骨灰罈暫厝，民間禮儀公司存放許多骨灰罈數量難以統計，家屬對往生者無法入塔安置非常不諒解。

吳敏濟說，骨灰罈暫厝在懷賢堂裡等待新櫃位，政府還要收取每6個月1800元保管費，及20000元保證金，未來進塔後，保管費不能扣抵並不合理；希望市民買塔位後，應將1800元的保管費扣除減輕民眾負擔。

吳敏濟表示，大安納骨堂啟用30年來，受到飽含鹽分強烈海風吹襲，造成屋簷水泥塊大面積剝落，包覆鋼柱水泥成片鼓起掉落，鋼柱表面嚴重鏽蝕，隨時有從天而降安全性堪虞；希市府在原地上重建，保障往生者與家屬祭祠安全。

民政局長周永鴻說，他支持殯葬應要有前瞻建設，針對大甲、大安兩地納骨堂將請專業技師到場會勘，研究是要新蓋或補強。

(中時 )

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