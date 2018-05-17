《時來運轉》運彩報報 - 綠衫軍揭竿起義 詹皇不讓江山

2018年05月17日 18:00 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

NBA東區冠軍賽已戰兩場，令人意外的是兩場比賽都由塞爾提克在主場拿下勝利，系列賽由綠衫軍2比0領先戰局，如今距離踏上總冠軍賽舞台僅兩勝之遙。騎士要贏得系列賽晉級冠軍戰不是沒有希望，但估計只剩三成機會，下面分析騎士前兩戰落敗的主因以及挽救系列賽的關鍵。

騎士首役讓塞爾提克的防守策略成功，詹姆士的外線被綠衫軍採取半放任式防守，當詹皇持球進攻時，騎士球員一個單擋之後塞爾提克防守以沉退為主，如此放投不放切的策略使外線相對比較沒把握的雷霸龍在進攻上有所遲疑而影響命中率，再來騎士的史密斯(JR Smith)以及寇爾佛(Kyle Korver)兩名射手在投射表現未達預期也就算了，最要命的是防守淪為塞爾提克強硬鋒線打點的對象，最終騎士以25分之差落敗。

第二戰騎士痛定思痛針對首戰落敗主因進行調整，首先，詹皇將計就計拾起信心外線果決出手，全場三分球11投5中表現亮眼！再來，變換先發陣容以中鋒湯普森(Tristan Thompson)取代寇爾佛，確實紓解了許多錯位被單打的情況。可惜的是騎士除了詹姆士以及勒福(Kevin Love)以外的球員無法跳出來給予球隊分數上的支援，反觀塞爾提克全場6人得分上雙，騎士的第二戰可以說是輸在進攻火力的不足。

那麼騎士要如何逆轉戰局呢？其實獲勝的關鍵緊緊地繫在騎士黑白雙射的身上！綜觀騎士本季截至目前13場的季後賽，其中只要史密斯以及寇爾佛兩人得分加總超過15分(共7場比賽)，騎士可是拿到全勝的成績！在NBA中擔任球隊第三得分手要拿到15分以上並不困難，更何況是兩名以三分球聞名的射手加總，期待他們系列賽往後場次的表現！

運彩投注方面，東區戰場有別於西區火箭勇士的飆分對決，塞爾提克-騎士系列戰主推小分賽果，首兩役投注小分的朋友都帶走了獎金，你還在等甚麼呢？

(中時電子報)