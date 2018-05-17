守望相助真可憐 外套一穿就七年

市議員李麗華（左）為台中市守望相助隊的隊員請命，抨擊1件反光外套穿7年，連反光條紋已褪色不明、破舊不堪。（陳世宗攝）

友善列印
中時

1件反光外套穿7年！市議員李麗華17日在業務質詢時，為台中市守望相助隊的隊員請命，她說1件反光外套於100年底發放，至今已近7年，無論刮風下雨，寒流來襲都穿同1件；民政局長周永鴻說，未來將強化守望相助隊功能爭取最優福利，與警力共同打造優質宜居城市。

李麗華指出，大台中幅員遼闊治安維護相當不易，地方上守望相助隊肩負相當重要支援角色，幾乎全年無休；每天值勤從晚上9點至凌晨2點，有的晚上10點至凌晨3點均為義務職。隊員的反光外套於100年底發放至今，許多隊員外套反光條紋已褪色不明、破舊不堪。

李麗華說，目前規定隊員們的裝備經費，不能超過2000元實在太少。光指揮棒、外套、長、短袖上衣、長褲、帽子、雨衣、鞋子等耗損品，就不只這些錢；民眾自發性投入義務職，不能連裝備都要自己購買，甚至還危及生命安全。

大台中目前有很多里鄰沒有活動中心和關懷據點，造成3個里共用1個活動中心的窘況，阿公、阿嬤沒有地方活動相當無奈。李麗華希望政府能積極增設里鄰活動中心或關懷據點，在未增設完成前補助房租費用，不要讓政府長照計畫淪為口號。

民政局指出，在市議會支持下，每月挹注守望相助隊巡邏工作費4萬5000元、裝備費每年3萬元，提供里隊作為隊務運作經費；其中里隊隊部或崗亭，以租賃方式者，得運用巡邏工作費付租金最高2萬元。104年起逐年編列新進隊員巡邏大衣、帽子、臂章裝備經費，保障夜間執勤安全。

(中時 )

民政局長周永鴻參選市議員被批行… 豬腳年熱銷50座101大樓！鄧師傅…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。