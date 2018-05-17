守望相助真可憐 外套一穿就七年

2018年05月17日 17:56 中時 陳世宗

1件反光外套穿7年！市議員李麗華17日在業務質詢時，為台中市守望相助隊的隊員請命，她說1件反光外套於100年底發放，至今已近7年，無論刮風下雨，寒流來襲都穿同1件；民政局長周永鴻說，未來將強化守望相助隊功能爭取最優福利，與警力共同打造優質宜居城市。

李麗華指出，大台中幅員遼闊治安維護相當不易，地方上守望相助隊肩負相當重要支援角色，幾乎全年無休；每天值勤從晚上9點至凌晨2點，有的晚上10點至凌晨3點均為義務職。隊員的反光外套於100年底發放至今，許多隊員外套反光條紋已褪色不明、破舊不堪。

李麗華說，目前規定隊員們的裝備經費，不能超過2000元實在太少。光指揮棒、外套、長、短袖上衣、長褲、帽子、雨衣、鞋子等耗損品，就不只這些錢；民眾自發性投入義務職，不能連裝備都要自己購買，甚至還危及生命安全。

大台中目前有很多里鄰沒有活動中心和關懷據點，造成3個里共用1個活動中心的窘況，阿公、阿嬤沒有地方活動相當無奈。李麗華希望政府能積極增設里鄰活動中心或關懷據點，在未增設完成前補助房租費用，不要讓政府長照計畫淪為口號。

民政局指出，在市議會支持下，每月挹注守望相助隊巡邏工作費4萬5000元、裝備費每年3萬元，提供里隊作為隊務運作經費；其中里隊隊部或崗亭，以租賃方式者，得運用巡邏工作費付租金最高2萬元。104年起逐年編列新進隊員巡邏大衣、帽子、臂章裝備經費，保障夜間執勤安全。

(中時 )