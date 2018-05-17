戴資穎與周天成18日領軍出征泰國打湯優盃

勝利幫球后戴資穎打造全新專屬球衣。(摘自勝利臉書官網)

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中時電子報

兩年一度的世界羽球聯盟湯優盃（Total BWF Thomasand Uber Cups Championships）預定20日在泰國曼谷舉行，中華隊將由球后戴資穎與周天成領軍18日出征，期盼能奪取佳績。

湯優盃是由湯姆斯盃（Thomas Cup）及優霸盃(Uber Cup)兩項賽事組合而成，分別稱為世界男子羽球團體錦標賽及世界女子羽球團體錦標賽，兩賽事原本每3年為一期，於不同地區舉辦，自1984年起才將湯姆斯盃與優霸盃聯合舉辦(同時同地)，並於1986年起改為每2年舉辦一次。

湯優盃是羽球最知名的大型團體賽事，也象徵羽球選手最高榮譽殿堂，該賽事讓喜愛羽球運動的朋友，可以同時欣賞到來自世界各地選手最高水準的球技及場上風采，該賽會由世界羽球總會（BWF）的會員國以團隊方式組隊參賽的國際羽球盛事。

2018年湯優盃羽球團體錦標賽訂於2018年5月20日至27日假泰國曼谷舉行，根據湯優盃參賽規定，冠軍隊及主辦國各有一個保留名額；亞洲區4個名額；歐洲區4個名額；美洲、非洲及大洋洲各有 1 個名額，不足之名額再以世界實力排名遞補，本次賽會預計有主辦國泰國隊、尋求衛冕丹麥隊（男子）及中國隊（女子）、各洲代表及世界排名遞補等各16支勁旅齊聚曼谷，爭取本賽事的最高榮譽。

本次參賽是我國繼2016年後再度參賽，將由張政雄總教練領軍出征，男子隊由周天成、王子維、許仁豪、楊智傑、陳宏麟、王齊麟、李哲輝、李洋、盧敬堯、楊博涵組隊參賽，女子隊由戴資穎、白馭珀、江美慧、林盈君、許雅晴、吳玓蓉、陳曉歡、胡綾芳、郭浴雯、林琬清組隊參賽，教育部體育署希望屆時國人能一起為我國男女羽球代表隊加油打氣。

(中時電子報)

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