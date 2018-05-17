豬腳年熱銷50座101大樓！鄧師傅慶34歲推好康

鄧師傅歡慶34歲，推出「來店消費滿300元送甜品1瓶」回饋廣大顧客。（柯宗緯攝）

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鄧師傅的招牌豬腳1年熱銷相當於50座101大樓。（柯宗緯攝）

高雄老字號餐飲「鄧師傅」飄香34載，招牌熱銷的豬腳，年銷量更賣破50座台北101大樓，業績相當驚人。今年歡慶34周年，業者在5月19日到5月27日期間，推出「來店消費滿300元送甜品1瓶」回饋廣大顧客。

鄧師傅宮廷甜品系列，包括口感層次豐富，冰涼甜入心頭，更有消痰降火、潤肺涼心的「冰糖雪梨燉銀耳」；嚴選在地食材，以高雄9號木瓜，搭配傳統比例細磨杏汁熬煮，口感鮮甜豐富，圓潤十足的「杏汁燉木瓜」。

台南六甲龍眼、蘋果棗與白木耳燉煮，甜而不膩、香氣四溢的傳家美味「桂圓紅棗燉銀耳」；富含養身銀耳，桂花香與蘋果香彼此相呼應的「桂花香蘋燉銀耳」；融合清新檸檬香氣、微酸甜桃及彈牙銀耳，讓您品嚐舒適愜意甜蜜時光的「檸香甜桃燉銀耳」。

高雄市經發局正舉辦「2018高雄下酒菜料理競賽」，鄧師傅也推出「元寶花生」加！以精選上等豬腳搭配粒粒飽滿臺灣土豆，慢火燉煮6小時而成，豬腳軟Q富含膠質，花生鬆軟不爛芳香四溢。即起至5/24(17:00)止，凡上網投票並將截圖傳到鄧師傅功夫菜FB粉絲團或是LINE@生活圈，天天投票參加抽獎，就有機會抽中價值1000元的鄧師傅福袋禮盒。

鄧師傅連鎖餐飲事業熱心公益不遺餘力，日前母親節特別邀請高雄市茂林國小「魯凱歌謠隊」師生至小港機場參與公益關懷「快閃活動」與戶外教學參訪行程，歌謠隊純真無邪及天籟般美聲，成功的活動獲得現場國內外旅客一致讚賞，更傳達鄧師傅對偉大母親及偏鄉地區小朋友的祝福與關懷。

(中時 )

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