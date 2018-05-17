《中時晚間快報》蔡英文執政兩年 台灣進入窮經濟時代

2018年05月17日 17:48 中時電子報 綜合報導

◎蔡英文執政兩年 台灣進入窮經濟時代

蔡英文總統任期即將屆滿一半，國民黨上午舉行「520蔡政府不願面對的真相」記者會，以主計總處統計國人平均所得，105年增加幅度就腰斬，只剩下1萬3千餘元，去年平均每人所得更增加4453元，為5年來最低，台灣進入窮經濟時代，就是低薪資、低成長、高物價，百姓變窮了、荷包變少了，這就是台灣民眾當前面臨最大的經濟困境。

◎4頂大招生缺額破百 23名滿級分生落榜

大學個人申請統一分發17日放榜，今年招生缺額破萬，包括台大、成大、政大、清大等頂尖大學缺額人數都破百；另有23名滿級分學生落榜。

◎172名美眾院議員聯名函 促世衛邀台參加WHA

美國聯邦眾議院172名議員首度大規模聯名致函世界衛生組織（WHO）秘書長，敦促允許台灣參與今年世界衛生大會(WHA)。

◎《長歌行》熟男力破表 王雨受封「中國好大哥」

中天綜合台36頻道24日起每周一至周五晚間8時播出由林心如、袁弘主演的古裝歷史鉅獻《秀麗江山長歌行》，除了看昔日《步步驚心》十三爺袁弘與女神林心如的超高顏質外，一票帥氣熟男配角更是讓戲迷大飽眼福。飾演林心如大哥的王雨擁有深邃五官與魅力眼神，完美詮釋扛起全族重擔的大當家，總是沉著冷靜又充滿智慧，無時無刻替妹妹陰麗華著想，被戲迷封為「中國好大哥」。

(中時電子報)