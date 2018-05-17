俄國升級MiG-31戰機 增加對地攻擊能力

俄國空軍的MiG-31進行中期升級與功能擴充，必須負擔部分對地攻擊與反艦作戰任務，已不是單純的空中攔截機。(圖/俄國空軍)

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中時電子報

防衛世界(defense world)報導，俄羅斯空軍表示，他們將會在今年年底前，得到4架升級後的MiG-31BM高空攔截機。

MiG-31是世界上飛行極速最快的戰機，可達到2.85馬赫以上，這是因應俄國領土過於龐大，但人口分布稀少所致。同時MiG-31也是目前俄國唯一沒有對外出口的戰機，其地位確實不一般。

升級後的MiG-31稱為MiG-31BM，包括航空電子設備、新型多模式相陣雷達，座艙多功能顯示器，以及手動油門和控制桿（HOTAS）、數位資料鏈，可以使飛行員在巡弋時更得心應手。

武器的部分改裝幅度最大，除了整合新式的R-77中程空對空飛彈以外，則會增加對地攻擊的能力，比如Kh-31反輻射飛彈，以及今年在勝利日閱兵其間，展出的Kh-47M2遠程超音速反艦飛彈。

MiG-31的雷達是世界第一種被動相陣雷達，雖然俄國電子水準不夠精緻，因此體積很大，但是功能還是不錯。(圖/網路)

MiG-31於1981年正式服役，它安裝世界第一種相陣列雷達Zaslon S-800，能夠搜查200公里內的空域，並追蹤其中10個，再同時鎖定最具威脅的4個目標，這種性能的戰機在當時並不多見，如今的標準也不算落伍。不過它畢竟已服役超過40年，因此米高揚設計局正在研製MiG-41做為下一代接班人，據該設計局的說法，MiG-41飛行極速可以超過4馬赫。

(中時電子報)

文章來源：Russia To Receive 4 Upgraded MiG-31BM Fighter Aircraft By Year End

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