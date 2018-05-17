《時來運轉》運彩報報 - 2018世界盃A、B組出線預測

2018年05月17日 18:00 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

2018世界盃倒數一個月，時來運轉將陸續為球迷分析並預測出線隊伍，每週兩組，本週先送上A組和B組。

A組：俄羅斯、烏拉圭、埃及、沙烏地阿拉伯

俄羅斯以主辦國身分參賽，得以避開7支種子隊，但能否完成自蘇聯解體以來首次突破小組賽的命運？俄國球員近年來鮮少旅外，即使像國家隊的核心札戈耶夫（Alan Dzagoev）也長年留在俄超發展，只能從歐洲兩大盃賽略窺其實力，地主優勢將是俄羅斯所倚賴的重要本錢。

烏拉圭以南美資格賽第二名出線，勝過連續兩屆美洲盃冠、亞軍的智利和阿根廷，實力自不在話下，雖然陣容有老化跡象，但擁有資格賽進球王卡瓦尼（Edinson Cavani）和國家隊史上進球王蘇亞雷斯（Luis Suárez）兩大超級射手，加上戈丁（Diego Godín）領軍的堅強防守，拿下A組首名機會最高。

埃及贏過最多次的非洲盃冠軍，在世界盃的戰績卻乏善可陳。但千萬不要忽略他們的野心，尤其是前鋒薩拉（Mohamed Salah）本賽季以大量的進球秀席捲歐洲，資格賽同樣也靠薩拉的多次關鍵進球搶到出線資格，只要這名利物浦射手維持高檔演出，埃及絕對有機會與俄羅斯一爭16強席位。

沙烏地阿拉伯同樣甚少旅外球員，歐美國家對他們認識甚少，從資格賽表現來看，沙烏地與日本相當，略遜澳洲一籌，對中東球隊則佔上風。沙烏地此前缺席兩屆世界盃，陣中沒有任何球員擁有世界盃經驗，但最近兩場熱身賽連勝阿爾及利亞與希臘，讓人對去年11月才接任的主帥皮齊（Juan Antonio Pizzi）燃起一點希望。

預測出線隊伍：烏拉圭、埃及

B組：葡萄牙、西班牙、摩洛哥、伊朗

葡萄牙是2年前歐國盃冠軍，雖然小組賽跌跌撞撞，但進入16強後靠著堅實的防守致勝，C羅納度（Cristiano Ronaldo）3進球3助攻是隊上最佳，尤其是小組賽對匈牙利力挽狂瀾的兩個進球。除了C羅，葡萄牙還有貝納多席爾瓦（Bernardo Silva）、安德烈席爾瓦（André Silva）和雷納托桑切斯（Renato Sanches）等年輕進攻好手，加上資格賽只失4球的防守實力，晉級16強只是最基本要求。

西班牙在上屆世界盃成了史上最早出局的衛冕冠軍，兩年前歐國盃仍未復甦，16強即被義大利淘汰。本屆資格賽終於一洗頽風，9勝1和力壓義大利首名晉級，進攻上無論是莫拉塔（Álvaro Morata）、大衛席爾瓦（David Silva）、迪亞戈科斯塔（Diego Costa）和伊斯科（Isco）都發揮出色，加上擁有世界最佳門將之一的德赫亞（David De Gea），只要踢好對葡萄牙之戰，分組首名應不成問題。

在西葡雙雄夾殺下，摩洛哥與伊朗想爭取出線必須想辦法擊敗對手不可。由名將貝納蒂亞（Medhi Benatia）領軍的摩洛哥防線穩如泰山，資格賽1球未失，封殺了象牙海岸連4屆晉級的希望；伊朗則是亞洲資格賽唯一不敗隊伍，10場失2球也是防守最佳。兩支都打防守反擊為主的隊伍，誰能從對手身上全取3分，或許還有希望從西葡手中殺出重圍，一旦踢平恐怕就將雙雙出局。

預測出線隊伍：西班牙、葡萄牙

(中時電子報)