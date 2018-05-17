台中打造智慧城市 Wi-Fi熱點建置不可缺

2018年05月17日 17:53 中時 陳世宗

「市民吃不飽、Wi-Fi點太少！」市議員謝志忠、蔡雅玲、張玉嬿於17日在業務質詢時，指出從499之亂，檢討公共Wi-Fi的設置數是否足夠？台中的數量在直轄市中不算多，甚至只有台南的一半，台中市要打造成智慧之都的願景，Wi-Fi熱點的建置將是不可或缺。

研考會主委柳嘉峰表示，市府依民眾聚集熱點為設置目標，希望提供基本網路服務，目前設置1000多處Wi-Fi熱點；未來朝向與大專院校、民間單位共構，也減少自建成本。

謝志忠說，根據財團法人台灣網路資訊中心「2017台灣無線網路使用調查」來看，使用智慧型手機上網有93％占高比例，12歲以上使用網路95％，手機對於工作與生活密不可分；吃到飽消費者每月花費501~1000元共占40％，1001~1500元佔20％ｍ

謝志忠指出，對大多數市井小民來說，手機吃到飽降到499是很大的幅度。

目前台中Wi-Fi熱點總共1072個（政府自建295個、共構為777個），相較台北市1862、新北市1484、台南市2172，台中真的不算高。廣設Wi-Fi對於邁向智慧城市為願景台中仍需要努力。

張玉嬿表示，以韓國為例，連二線城市的菜市場都有Wi-Fi熱點，這是未來趨勢，希望iTaichuang的頻寬與熱點需要加倍再加倍。蔡雅玲說，未來台中將打造智慧城市，Wi-Fi熱點建置是不可或缺；市府應對iTaichung的Wi-Fi建置點應有明確的目標及計畫。

(中時 )