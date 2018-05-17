抗議設置畜牧場 水林鄉民迎請神助陣

2018年05月17日 17:59 中時 張朝欣

雲林縣水林鄉民反對財團在鄉內設置2處大型畜牧場，17日發起「眾神護家園繞境祈安祈求好環境」活動，迎請神明與陣頭前往雲林縣政府與水林鄉公所抗議，要求停止興建畜牧場，否則不排除更大規模的抗爭行動。

農林集團「農生公司」向縣政府申請通過在水林鄉山腳村東西2側興建大型養雞場與養豬場，因緊鄰尖山腳社區與蔦松藝術中學，居民認為將嚴重影響番薯村、山腳村等5村生活品質與學生受教權，因而組成自救會反對興建畜牧場。

自救會17日迎請天上聖母、玄天上帝、福德正神等神明，在三太子陣頭引領下先前往雲林縣政府與縣議會陳情抗議，再返回水林鄉公所向水林鄉代會遞交陳情書，希望鄉代會嚴格把關，阻止畜牧場動工興建。

自救會總幹事陳明發表示，大型養雞場與養豬場計畫蓋在尖山腳社區兩側，社區等於是被汙染源包圍，原本好不容易經營的友善農村導客入村體驗將化為烏有，同時影響年輕人回鄉意願，山腳村可能因而廢村。

水林鄉代會主席周聯聰接下自救會陳情書後指出，養雞場與養豬場申請興建前，並沒有與附近居民溝通說明，且兩畜牧場過於接近社區與學校，代表會將要求鄉公所嚴格把關，暫停畜牧場的興建，確保居民生活品質。

山腳村民說，水林鄉歡迎沒有汙染的產業進駐，不歡迎會產生空汙與水汙染的養雞場與養豬場，據了解，除了這兩處畜牧場，日後還有其他畜牧場計畫進駐，因此堅決反對首開先例。

(中時 )