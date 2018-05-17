交警舉發酒駕未全程錄影 法官判駕駛九萬罰鍰免繳

2018年05月17日 18:05 中時 謝瓊雲

彰化縣黃姓男子去年1月駕駛大貨車在北斗市區發生擦撞，交警到場處理事故時測得黃男酒駕，去年10月監理單位依「汽車駕駛人駕駛汽車，於五年內酒精濃度超過規定標準二次以上」對黃男罰款九萬元並吊銷駕照，但法官認定交警並未全程連續錄影存證，取締程序違反規定，判決撤銷罰單，讓黃男荷包現省9萬元！

去在去年1月29日上午7時許，黃男在北斗中華路與宮後街口與人發生擦撞，北斗交通分隊員警到場後要求黃男吹氣酒測，卻因儀器異常無法列印，事後返隊才列印單據；並於3月14日開單舉發違規，黃男不服提出申訴遭彰化監理站駁回，監理單位再於去年10月30日寄發裁決書，處9萬元罰鍰，讓黃男再提行政訴訟。

黃男主張，酒測當天他沒吃任何含酒精的飲品、食物，警方等到執行吹氣事隔3小時後，才拿一張不知誰做的酒測列印結果要他簽認，加上酒測值僅每毫升0.16毫克，濃度超出法定標準0.15一點點，若依據違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條第1項，吐氣酒精濃度未超過規定標準值0.02，就建議警方施以勸導免開罰；他要求法院調取當時警方執行吹氣、列印檢測單等過程的錄影畫面，調查是否符合程序。

審理法官認為，北斗分隊員警在執行酒測時，未實施全程錄影存證，導致在兩造對舉發事實認定有所爭執時，無從舉證、爭議難解，認定警方取締程序違反規定，黃男主張有理，判決撤銷裁決書處分，黃男不用繳九萬元罰單，駕照也保住了。

(中時 )