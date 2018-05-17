交警舉發酒駕未全程錄影 法官判駕駛九萬罰鍰免繳

交警未全程錄影酒駕免罰。（示意圖，非新聞當事人/本報系資料照）

友善列印
中時

彰化縣黃姓男子去年1月駕駛大貨車在北斗市區發生擦撞，交警到場處理事故時測得黃男酒駕，去年10月監理單位依「汽車駕駛人駕駛汽車，於五年內酒精濃度超過規定標準二次以上」對黃男罰款九萬元並吊銷駕照，但法官認定交警並未全程連續錄影存證，取締程序違反規定，判決撤銷罰單，讓黃男荷包現省9萬元！

去在去年1月29日上午7時許，黃男在北斗中華路與宮後街口與人發生擦撞，北斗交通分隊員警到場後要求黃男吹氣酒測，卻因儀器異常無法列印，事後返隊才列印單據；並於3月14日開單舉發違規，黃男不服提出申訴遭彰化監理站駁回，監理單位再於去年10月30日寄發裁決書，處9萬元罰鍰，讓黃男再提行政訴訟。

黃男主張，酒測當天他沒吃任何含酒精的飲品、食物，警方等到執行吹氣事隔3小時後，才拿一張不知誰做的酒測列印結果要他簽認，加上酒測值僅每毫升0.16毫克，濃度超出法定標準0.15一點點，若依據違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條第1項，吐氣酒精濃度未超過規定標準值0.02，就建議警方施以勸導免開罰；他要求法院調取當時警方執行吹氣、列印檢測單等過程的錄影畫面，調查是否符合程序。

審理法官認為，北斗分隊員警在執行酒測時，未實施全程錄影存證，導致在兩造對舉發事實認定有所爭執時，無從舉證、爭議難解，認定警方取締程序違反規定，黃男主張有理，判決撤銷裁決書處分，黃男不用繳九萬元罰單，駕照也保住了。

(中時 )

抗議設置畜牧場 水林鄉民迎請神… 不滿店員態度 女子竟當眾「拉屎…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。