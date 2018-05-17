大學申請放榜 暨大附中成績創該校紀錄　旭光高中錄取率近年最高

▲暨大附中錄取彰師大英語系的廖子豪、嘉義大學外語系洪千千及聯合大學機械工程系的余宗翰與校長張正彥合影。（楊樹煌攝）

友善列印
中時
▲旭光高中獲錄取國立交通大學土木工程系的黃冠勳同學。（楊樹煌攝）
▲國立暨大附中獲錄取國立彰化師範大學英語系的廖子豪。（楊樹煌攝）

大學個人申請統一分發放榜，國立暨大附中學生表現亮眼，4成2錄取電機、機械系、3成錄取國貿及管理等學系，其中廖子豪錄取彰師大英語學系、洪千千錄取嘉義大學外國語言學系、余宗翰錄取聯合大學機械工程學系最為突出，讓全校師生同感振奮。

草屯旭光高中今年有74位畢業生，61位順利上榜，錄取率高達82.4%，其中7人順利錄取國立大學，創下該校近年來最高；黃冠勳同學錄取國立交通大學土木工程系、賴奕均及王凱恩同學錄取國立嘉義大學體育系表現最佳。

暨大附中的廖子豪，畢業於埔里國中，從小就和外國人常互動，高中即通過英文多益、法文檢定及雅思等測驗。其中多益測驗成績高達925分，雅思測驗也獲7.5好成績，順利錄取彰師大學英語學系，讓他喜出望外。

暨大校長張正彥表示，大學個人申請放榜，展現學生平時準備和努力獲成果及肯定，期許準大學生們，好好利用畢業前時光，充實自己為進入大學做最佳的準備。

旭光高中錄取交大土木工程系的黃冠勳，是仁愛鄉布農族原住民，也是該校國中部直升的學生，三年前會考成績3A2B，他的個性活潑大方，高二曾擔任學生自治會長，展現優異領導能力，未來期待能在土木工程學到專業知識及技能，改善家裡環境，替原住民爭光。

(中時 )

台中打造智慧城市 Wi-Fi熱點建置… 正修科大時尚教育部專題競賽包辦…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。