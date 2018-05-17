大學申請放榜 暨大附中成績創該校紀錄　旭光高中錄取率近年最高

2018年05月17日 18:03 中時 楊樹煌

▲旭光高中獲錄取國立交通大學土木工程系的黃冠勳同學。（楊樹煌攝）

▲國立暨大附中獲錄取國立彰化師範大學英語系的廖子豪。（楊樹煌攝）

大學個人申請統一分發放榜，國立暨大附中學生表現亮眼，4成2錄取電機、機械系、3成錄取國貿及管理等學系，其中廖子豪錄取彰師大英語學系、洪千千錄取嘉義大學外國語言學系、余宗翰錄取聯合大學機械工程學系最為突出，讓全校師生同感振奮。

草屯旭光高中今年有74位畢業生，61位順利上榜，錄取率高達82.4%，其中7人順利錄取國立大學，創下該校近年來最高；黃冠勳同學錄取國立交通大學土木工程系、賴奕均及王凱恩同學錄取國立嘉義大學體育系表現最佳。

暨大附中的廖子豪，畢業於埔里國中，從小就和外國人常互動，高中即通過英文多益、法文檢定及雅思等測驗。其中多益測驗成績高達925分，雅思測驗也獲7.5好成績，順利錄取彰師大學英語學系，讓他喜出望外。

暨大校長張正彥表示，大學個人申請放榜，展現學生平時準備和努力獲成果及肯定，期許準大學生們，好好利用畢業前時光，充實自己為進入大學做最佳的準備。

旭光高中錄取交大土木工程系的黃冠勳，是仁愛鄉布農族原住民，也是該校國中部直升的學生，三年前會考成績3A2B，他的個性活潑大方，高二曾擔任學生自治會長，展現優異領導能力，未來期待能在土木工程學到專業知識及技能，改善家裡環境，替原住民爭光。

(中時 )