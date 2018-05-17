陸製山鷹教練機首個海外客戶是非洲這國！

蘇丹空軍接收6架中國的FTC-2000山鷹戰鬥教練機，這批戰機的編號從1201至1206。(圖 /蘇丹國防部)

友善列印
中時電子報

蘇丹國防部16日宣稱，該國空軍已經接收了6架中國製造的FTC-2000山鷹戰鬥教練機，這批戰機的編號分別從1201至1206。這6架飛機是依據中國和蘇丹在2016簽下的合約，最近完成交付。因此，蘇丹也成了大陸FTC-2000教練機的首個國外用戶。

普丁的秘密武器！「波塞冬」核魚雷2027前交付海軍

超強德軍不再！經費缺連戰機、潛艦都沒錢修

根據《詹氏防務週刊》網站IHS Jane's 360報導，蘇丹空軍成了中國山鷹教練機的首個國外用戶，蘇丹為此還特別成立了一個FTC-2000中隊，主要用於新飛行員的訓練，以及擔任防空或地對地的攻擊任務。

FTC-2000是中國空軍教練-9超音速戰鬥教練機的出口型號，被稱為「山鷹」。它是由中國航空工業集團公司(AVIC)出售的雙座噴氣式高級教練機，也稱為「高教-9」。並由AVIC旗下的貴州航空工業集團負責研發。

《新浪軍事》報導則說，山鷹教練機除了便宜之外，還有另一個優勢就是可以在特殊情況下，客串一下戰鬥機或攻擊機，發射近距離的空對空飛彈，或是對地攻擊用的炸彈和火箭彈。

報導還說，由於蘇丹過去都是僱請俄羅斯傭兵來駕駛先進的Mig-29和Su-25戰機，因此想要藉由這批6架教練機來訓練自己的飛行員，可見他們相當重視自家飛行員的培養。

(中時電子報)

文章來源：Sudan’s new FTC-2000 jets arrive

俄國升級MiG-31戰機 增加對地攻…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。