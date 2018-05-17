陸製山鷹教練機首個海外客戶是非洲這國！

2018年05月17日 18:11 中時電子報 何宜玲

蘇丹國防部16日宣稱，該國空軍已經接收了6架中國製造的FTC-2000山鷹戰鬥教練機，這批戰機的編號分別從1201至1206。這6架飛機是依據中國和蘇丹在2016簽下的合約，最近完成交付。因此，蘇丹也成了大陸FTC-2000教練機的首個國外用戶。

根據《詹氏防務週刊》網站IHS Jane's 360報導，蘇丹空軍成了中國山鷹教練機的首個國外用戶，蘇丹為此還特別成立了一個FTC-2000中隊，主要用於新飛行員的訓練，以及擔任防空或地對地的攻擊任務。

FTC-2000是中國空軍教練-9超音速戰鬥教練機的出口型號，被稱為「山鷹」。它是由中國航空工業集團公司(AVIC)出售的雙座噴氣式高級教練機，也稱為「高教-9」。並由AVIC旗下的貴州航空工業集團負責研發。

《新浪軍事》報導則說，山鷹教練機除了便宜之外，還有另一個優勢就是可以在特殊情況下，客串一下戰鬥機或攻擊機，發射近距離的空對空飛彈，或是對地攻擊用的炸彈和火箭彈。

報導還說，由於蘇丹過去都是僱請俄羅斯傭兵來駕駛先進的Mig-29和Su-25戰機，因此想要藉由這批6架教練機來訓練自己的飛行員，可見他們相當重視自家飛行員的培養。

(中時電子報)