正修科大時尚教育部專題競賽包辦金銀銅佳作

正修科大生於全國技專校院學生實務專題製作競賽奪得全壘打佳績。（林雅惠攝）

友善列印
中時

正修科技大學時尚生活創意設計系在「2018年全國技專校院學生實務專題製作競賽」揮出全壘打！「舞影」、「食艷室」、「保咖咖」及「伍蚣閣」4件創作囊括商品設計類金、銀、銅三大獎及出版、語文群佳作。

正修科大時尚生活創意設計系畢業成果展日前在青春設計節奪銅，新一代金點新秀設計賽更從64校136系所850件作品脫穎而出，一舉入圍33項，此次在全國技專校院學生實務專題製作競賽更上層樓，一舉囊括商品設計類金銀銅三大獎。

摘金的「舞影」創作重現民俗技藝，透過改良戲偶、可拆式組裝，方便消費者自行操作，親子互動更融洽，在家就能體驗與欣賞皮影文化。

銀獎「食艷室」利用常被忽略丟棄的蔬果皮，運用染織製作一系列環保袋，設計出推廣蔬果染的行動教學專用工具箱，讓生廚餘中的蔬果皮也有再生之路。

銅獎「保咖咖」提出麝香貓咖啡生產極不人道的現象，以故事性插畫應用在咖啡周邊商品，透過感溫墨變化及動畫、電子書，傳達沒有買賣就沒有傷害的概念。

出版與語文群入圍作品「伍蚣閣」獲佳作，透過這套以府城五大蜈蚣陣為主題的創意教材，讓更多年輕學子對傳統藝陣產生興趣，進而對鄉土文化有更多了解並走進生活。

時尚系主任吳守哲表示，學生經歷一年艱苦奮戰，經過各項參賽、三場參展、成果展，逐年締造佳績，透過專題製作學習團隊分工，提升進入職場的專業競爭力及自信心，四技日間部、進修部及假日進修二專、二技班熱烈獨招中，歡迎對生活工藝、商品設計、商業設計感興趣的朋友能加入設計學習的行列。

(中時 )

大學申請放榜 暨大附中成績創該… 中市騎樓整平3年打造61公里友善…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。