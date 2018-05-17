正修科大時尚教育部專題競賽包辦金銀銅佳作

2018年05月17日 18:11 中時 林雅惠

正修科技大學時尚生活創意設計系在「2018年全國技專校院學生實務專題製作競賽」揮出全壘打！「舞影」、「食艷室」、「保咖咖」及「伍蚣閣」4件創作囊括商品設計類金、銀、銅三大獎及出版、語文群佳作。

正修科大時尚生活創意設計系畢業成果展日前在青春設計節奪銅，新一代金點新秀設計賽更從64校136系所850件作品脫穎而出，一舉入圍33項，此次在全國技專校院學生實務專題製作競賽更上層樓，一舉囊括商品設計類金銀銅三大獎。

摘金的「舞影」創作重現民俗技藝，透過改良戲偶、可拆式組裝，方便消費者自行操作，親子互動更融洽，在家就能體驗與欣賞皮影文化。

銀獎「食艷室」利用常被忽略丟棄的蔬果皮，運用染織製作一系列環保袋，設計出推廣蔬果染的行動教學專用工具箱，讓生廚餘中的蔬果皮也有再生之路。

銅獎「保咖咖」提出麝香貓咖啡生產極不人道的現象，以故事性插畫應用在咖啡周邊商品，透過感溫墨變化及動畫、電子書，傳達沒有買賣就沒有傷害的概念。

出版與語文群入圍作品「伍蚣閣」獲佳作，透過這套以府城五大蜈蚣陣為主題的創意教材，讓更多年輕學子對傳統藝陣產生興趣，進而對鄉土文化有更多了解並走進生活。

時尚系主任吳守哲表示，學生經歷一年艱苦奮戰，經過各項參賽、三場參展、成果展，逐年締造佳績，透過專題製作學習團隊分工，提升進入職場的專業競爭力及自信心，四技日間部、進修部及假日進修二專、二技班熱烈獨招中，歡迎對生活工藝、商品設計、商業設計感興趣的朋友能加入設計學習的行列。

(中時 )