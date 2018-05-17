中市騎樓整平3年打造61公里友善人行空間

2018年05月17日 18:11 中時 陳世宗

台中市政府積極推動騎樓整平計畫，解決騎樓高低落差及舖面不平情形，自104至107年已向中央爭取5900萬元補助，市府則投入經費3744萬6000元，完成約6萬1642公尺友善人市行空間。副秘書長李賢義說，期許持續推動，讓民眾有感。

市府都發局17日於道安會報進行「台中市推動騎樓整平計畫執行成效」專案報告，說明市府持續推動騎樓整平計畫，104年起更擬定短、中、長程計畫，優先施作城中城區域、捷運路線、主要道路、商圈及火車站周邊等通行需求高的區域，已建構區域性騎樓無障礙人行路網。

都發局長王俊傑說，今年市府騎樓整平計畫總經費約2400萬元，陸續施作大墩路段（台灣大道二段至大墩十二街）、公益路二段（黎明東街至精誠路）、美村路一段（台灣大道二段至五權西路）、中山路（雅潭路至中山路二段口）等10路段，打造安全友善人行空間。

副秘書長李賢義指出，因騎樓屬於私有產權，依規定須供公眾通行，特性為「公用、私權」，需取得住戶的施作同意書，溝通成為能否順利推動的重要關鍵；要求同仁在執行階段充分與民眾溝通、協調並進行宣導，提高市民的接受度。

台中監理所針對「酒駕違規班、酒駕再犯班專班制度推動成效」進行專案報告指出，交通部自106年3月起，道安講習「酒駕違規班」及「酒駕再犯專班」時數由原本的4小時及6小時分別延長為6小時及12小時；針對1年內2次以上開設的「酒駕再犯專班」，強化講習效果。

(中時 )