李相侖好委屈 搭李聖經被嫌老

李相侖與李聖經相差9歲，怕顯老的他在拍攝前勤保養。（KKTV提供）

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時報周刊

韓劇《想停止的瞬間 About Time》於於首爾永登浦舉行記者會，導演金亨植率領演員李相侖、李聖經、韓昇延、SF9成員路雲、林世美等人出席記者會。

飾演男配角的李曙原，由於傳出持兇器性騷擾女藝人的消息，目前正在接受檢方調查中。消息於16號深夜傳出震驚整個劇組，在經過緊急會議之後決定全數刪除李曙原的戲份及相關劇照並重新拍攝，因此今天記者會現場不管是佈置或宣傳影片都已看不到李曙原的身影。

開放媒體提問時，韓國記者劈頭就問了李曙原的事，導演嚴肅表示劇組也是透過李曙原經紀公司才得知此事，但就如同稍早所發表的立場一樣，該演員確定從劇組中除名，並將改由「ZE：A帝國之子」成員金桐俊接演。而對於有工作人員在網路上發言表示為此被拖累感到很想死，導演表示為了不讓拍攝及播出進度有所延誤，正在與大家協調當中。而李相侖最後也表示其實拍攝過程相當開心，他認為大家一心求好心切，應該不會有人發出這樣的怨言。

現場有記者「虧」李相侖說他與女主角年紀差很大，擔心會不會有不登對的感覺。李相侖聞言立刻大聲喊冤，表示兩人「只差九歲」又不是差一輪，尤其當他知道女主角是李聖經之後，還特別去做皮膚保養，在服裝造型上也特別用心打扮，希望兩人看起來會很登對。此外，李相侖還特別強調兩人身高平均有180公分，兩人的「心臟距離」可說是相當近，若說他們不登對的話他可是相當「委屈」呢。

李相侖似乎非常介意「年紀」，當被問到拍攝過程中是否有有趣的花絮時，李相侖認真想了很久之後突然興奮表示，韓國人在搭電梯時有著禮讓長者的習慣，有一次在開拍戲行程會之前，他原本要和其他演員們一起搭電梯，結果大家都不進電梯，他才發現自己是這群演員中年紀最大的。他雖然講得很開心，卻被主持人吐嘈表示：「這算是有趣的花絮嗎？」讓現場歡笑聲不斷。

《想停止的瞬間 About Time》劇情描述女主角能看到別人和自己的生命時數，在遇到一位輕而易舉就能暫停她的時間的男人之後，只能實現愛情魔法的瞬間的奇幻故事。李相侖表示若收視率破7%的話，他承諾會送給工作人員每人一台可以留住想停止的瞬間的拍立得，若收視破10%的話則會在播出大結局當日跟觀眾們一起觀賞。《想停止的瞬間 About Time》5月22日起每週二、三早上9點30分會在KKTV全台首播。

(時報周刊)

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