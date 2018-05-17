《時來運轉》勇士火力強 戰小熊拚高分

2018年05月17日 18:12 中時電子報 盧品青 子乃花/運彩分析師、

小熊Kris Bryant本季修正了自己太容易揮空棒的問題，打擊率大幅拉升到目前的3成01，本場比賽也是我們的大分關鍵。(美聯社)

新銳勇士；對左投能力意外出色--

勇士本季從開季第一場比賽0比5落後上演大逆轉開始，這支隊伍正用大家意想不到的速度來兌現了他們的農場深度與戰力，本賽季戰績26勝16敗，排在了國聯東區首位，其中勇士每九局平均得分一場比賽來到了5.32分，是少數場均得分能超過五分以上的隊伍。

事實上，如果大家對上賽季還有些印象，在明星賽後前兩週當時勇士也衝了一波，當球隊靈魂Freddie Freeman健康在陣時，他往往都能很大程度的提振團隊氛圍，現階段勇士每場比賽實際的休息室氛圍都相當好，Ozzie Albies、Preston Tucker的好表現，讓人印象深刻。

本場比賽面對李斯特，勇士本賽季對左投的強勢可就用的上了，本季勇士面對左投手的對戰打擊率來到2成86，全聯盟最佳，李斯特開季以來表現雖不能算差，但也很明顯尚未調整到最佳狀態，是勇士的機會。

再者，勇士本賽季有一個"積極數據"，那就是面對比較不好盜壘的左投時，16次的盜壘發動是聯盟最高，李斯特的壘不一定好盜，但他一直都有不喜歡牽制這樣的問題，積極的年輕勇士，很可能靠此點影響到李斯特的投球。

小熊近期打擊特性探討；索羅卡可能表現探討--

小熊近期在打線狀態上應該算是有喜有憂，球隊當家Anthony Rizzo近兩場又陷入低潮，但Kris Bryant仍持續出色，本場比賽，小熊的機會來自於打線的特性--

1.小熊近五場比賽持續有多選多看的打擊策略，近五場比賽小熊平均每場比賽只有7.8次三振，保送則高達5.2次，選球耐心是很不錯的。而勇士小將索羅卡因為球路上相對單調，只有速球、滑球與搭配用變速球，投球上容易有持續被破壞而影響控球的問題，是小熊可利用的。

2.索羅卡其實是很有未來的投手，他的速球有相當強的尾勁，會往右打者內角橫移，這對於左打來說是相當難打的，但只要位置不好，反而是右打者的機會球，本賽季索羅卡面對右打者被打擊率高達4成19，小熊是一支右打者偏多的打線，可期待因此情況下的多點開花。

主審特性考量--

最後，在主審特性判斷上，也將利於我們大分的推薦。Alfonso Marquez本季執法九場，6大3小，其中62.6%的好球率偏低，對於左右兩側的好球帶Alfonso Marquez往往是比較壓縮的，無疑會給喜歡用卡特球的李斯特或滑球的索羅卡額外壓力。

綜合上述考量，本場比賽我們將優先看好雙方上半場4.5分的大分過盤。

(中時電子報)